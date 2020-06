Dove vedere Inter-Sampdoria in tv e streaming

L'Inter sfida la Sampdoria nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La sfida del Meazza di Milano fra l' di Antonio Conte e la di Claudio Ranieri completa il quadro dei recuperi della 25ª giornata di , rimasto fermo per alcuni mesi dopo lo scoppio in tutto il Mondo della pandemia da Coronavirus.

I nerazzurri al momento dello stop del campionato erano terzi in classifica a quota 54 punti, con un cammino di 16 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, con un distacco di 8 punti dal 2° posto occupato dalla e di 9 lunghezze dalla capolista . I blucerchiati invece, in piena lotta per non retrocedere, si trovano in quartultima posizione e hanno totalizzato finora 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 13 k.o.

Nei 62 precedenti casalinghi contro i genovesi, i nerazzurri sono in ampio vantaggio sul piano statistico con 38 vittorie, 16 pareggi e 8 affermazioni ospiti. L'ultimo exploit dei blucerchiati al Meazza risale al 3 aprile 2017, quando i liguri di Giampaolo vinsero 2-1 contro l'Inter di Pioli grazie alle reti di Schick e Quagliarella, che consentirono di rimontare il vantaggio iniziale siglato da D'Ambrosio.

L'Inter, che sabato 13 giugno, pareggiando 1-1 a , è stata eliminata dalla Coppa , è reduce da 2 vittorie e 2 sconfitte con le rivali dirette Lazio e Juventus nelle ultime 4 gare disputate. Ruolino di marcia praticamente identico anche per la Sampdoria.

Analizzando le prestazioni dei singoli, il belga Romelu Lukaku è il miglior marcatore dell'Inter in Serie A con 17 centri stagionali, Fabio Quagliarella è invece il bomber blucerchiato con un bottino di 9 goal.

QUANDO SI GIOCA INTER-SAMPDORIA

Inter-Sampdoria si giocherà la sera di domenica 21 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d'inizio della gara, che si giocherà a porte chiuse per le rigidi disposizioni previste nel protocollo firmato dai club per la ripresa del campionato, è previsto per le ore 21.45.

DOVE VEDERE INTER-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Sky trasmetterà in diretta televisiva la partita Inter-Sampdoria sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La gara sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook, mediante Sky Go. C'è inoltre l'opzione Now Tv, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della satellitare a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SAMPDORIA

Conte dovrà fare i conti con l'assenza per infortunio di Vecino e probabilmente anche di D'Ambrosio e Godin. Davanti a capitan Handanovic, la linea difensiva sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mediana Brozovic sarà il playmaker, con Barella ed Eriksen che dovrebbero spuntarla nel ruolo di mezzali e Candreva e Young sulle due corsie laterali. In attacco il solito tandem composto da Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. A partita in corsa probabile l'inserimento di Alexis Sánchez, che è sembrato in buone condizioni a Napoli. Out per squalifica il portiere di riserva Padelli.

Ranieri potrebbe optare per un 4-4-2, con Gabbiadini e Quagliarella di punta. A centrocampo Linetty e Ramírez, favorito su Jankto, sulle due fasce, mentre Ekdal e Thorsby potrebbero ricoprire il ruolo di interni. In difesa Yoshida e Tonelli saranno i due centrali, con Bereszynski che può spuntarla a destra su Depaoli e Murru sulla corsia mancina. Audero difenderà la porta blucerchiata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martínez, R. Lukaku.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby, Ramírez; Gabbiadini, Quagliarella.