Ahi Inter, per Sensi distrazione del bicipite femorale destro: tornerà a luglio

Il nuovo infortunio capitato al centrocampista nerazzurro dovrebbe tenerlo fermo per circa tre settimane: salterà diverse gare dell'Inter.

Il quarto infortunio della prima stagione nerazzurra, limita ulteriormente Stefano Sensi. Autore di un'ottima prima parte di stagione, dopo il primo k.o importante il centrocampista di Conte non è più tornato sui livelli iniziali: ora dovrà saltare nuovamente alcune settimane.

Dopo le analisi in serata, in seguito all'infortunio occorso ieri nell'allenamento pre- , che vedrà l'Inter recuperare il 25esimo turno di campionato, la società meneghina ha evidenziato come il classe 1995 potrà tornare a disposizione di Conte solamente il prossimo mese.

L' ha confermato le sensazioni in un comunicato ufficiale:

"Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima".

Per un infortunio del genere, Sensi potrebbe rimanere fermo circa tre settimane, ma molto dipenderà dall'evoluzione del problema riscontrato nella giornata di giovedì. Sicuramente il centrocampista italiano salterà la sfida contro la Sampdoria, nonchè quelle contro e .

A meno di un recupero lampo, Sensi dovrà comunque saltare anche le prime gare di luglio che vedranno l'Inter impegnata contro e , entrambe a San Siro. Un bel problema per Conte, viste le gare ravvicinate di dovute ai recuperi per lo stop della Serie A.

Senza Sensi, l'Inter punterà forte su Barella, Brozovic ed Eriksen, ma viste le innumerevoli partite da disputare in estate troveranno posto centralmente anche Vecino, Borja Balero e Gagliardini. Possibile anche l'utilizzo del giovane Agoume, dopo la sospensiond del campionato Primavera.

Per Sensi tre goal e quattro assist nelle dodici gare giocate in Serie A sotto gli ordini di Conte. Per rivederlo nuovamente al meglio servirà del tempo, in campo solamente ad estate già iniziata.