Lukaku-Lautaro, in Italia nessuno come loro: 39 goal in tutte le competizioni

Contando i goal in tutte le competizioni, in Italia non c'è coppia che ha fatto di meglio. In Europa comandano però Bayern e PSG.

Ricomincia la e l' non ha nessuna intenzione di ritenersi sconfitta prima ancora della ripartenza. Al momento la squadra nerazzurra è distante 9 punti dalla , che guida la classifica del campionato.

L'Inter però deve recuperare la partita contro la che, se vinta, porterebbe gli uomini di Antonio Conte a 6 punti dalla Vecchia Signora. Con tante partite ancora da giocare ed un campionato che probabilmente sarà anomalo e pieno di incognite, i nerazzurri vogliono provare a giocarsi tutte le carte a loro disposizione.

Anche perché Antonio Conte può contare su una coppia di attaccanti che, in una speciale classifica, non ha nessun rivale sul suolo italiano.

LUKAKU-LAUTARO: COPPIA DA 39 GOAL

Scendiamo più nel dettaglio. L'Inter può contare su una coppia di attaccanti da urlo, quella composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Anche se nelle ultime partite prima della sosta il duo si era un po' raffreddato in termini di goal, la somma delle reti messe a segno dal belga e dall'argentino è comunque enorme.

Stiamo prendendo in considerazione i goal segnati in tutte le competizioni. Romelu Lukaku ha fatto 17 goal in Serie A, 2 in , 2 in e 2 in Coppa , portando il suo totale a 23 goal.

Lautaro Martinez ha fatto invece 11 goal in Serie A e 5 in Champions League, portando il suo totale a 16 goal.

Complessivamente, quindi, i due giocatori hanno realizzato in coppia qualcosa come 39 goal in tutte le competizioni. Un numero da urlo, soprattutto se paragonato alla concorrenza italiana.

PRIMI IN ITALIA: SEGUONO LAZIO E JUVE

Nonostante il terzo posto in classifica, in Italia non c'è una coppia di attaccanti che abbia segnato pià goal di loro complessivamente. Nella speciale classifica seguono infatti appaiate Juventus e .

La Lazio in particolare vanta un Ciro Immobile capace di segnare 30 goal in tutte le competizioni. Accanto a lui Felipe Caicedo con 8 segnature. Insieme arrivano alla somma di 38 reti, una meno del tandem Lukaku-Lautaro.

La Juventus conta ovviamente su Cristiano Ronaldo (25 goal complessivi) e su Paulo Dybala (13 goal). Insieme i due appaiano la Lazio a quota 38 goal.

IN EUROPA COMANDANO BAYERN E

Spostando però lo sguardo all'Europa (considerando però solo i maggiori cinque campionati), troviamo coppie da fantascienza. Complice il campionato già ripartito da circa un mese, il comanda la speciale classifica con la coppia composta da Robert Lewandowski (46 goal) e Serge Gnabry (19 goal). Insieme hanno realizzato qualcosa come 65 goal, ma ovviamente con più partite a disposizione.

Secondo in classifica in Europa il che, nonostante l'interruzione definitiva della , conta su due Coppe nazionali dove realizzare più goal. Kylian Mbappé (30 goal) e Mauro Icardi (20 goal) portano il totale parigino a 50 goal netti.

In classifica anche la sorpresa , sempre avvantaggiata dalla già ripartita, che conta complessivamente 47 goal. Merito soprattutto di Timo Werner (31 goal) e di Marcel Sabitzer (16 goal). I due insieme hanno segnato 47 goal.