Quagliarella salta Inter-Samp: tocca a Gabbiadini dopo l'incubo COVID

La Sampdoria perde Fabio Quagliarella per la sfida all'Inter: il suo posto sarà preso da Manolo Gabbiadini, guarito dal Coronavirus.

Brutta notizia per la in vista del ritorno in campo contro l' per il recupero della 25esima giornata: domenica sera a San Siro non ci sarà Fabio Quagliarella.

Come riportato da 'Sky Sport', il bomber blucerchiato non si è allenato negli ultimi tre giorni a causa di un colpo rimediato alla coscia destra rimediato sabato durante una partitella in famiglia.

Il fastidio non è ancora smaltito completamente, ragion per cui la sua presenza a Milano è da considerarsi praticamente impossibile: tornerà a disposizione per la trasferta dell'Olimpico contro la in programma mercoledì 24.

Altre squadre

Il forfait di Quagliarella offre una chance a Manolo Gabbiadini, candidato a giocare dal primo minuto in tandem con Gaston Ramirez: proprio l'attaccante classe 1991 ha sconfitto nelle scorse settimane il Coronavirus, essendo stato uno dei giocatori della rosa ligure a risultare positivo.

Un problema, quello del virus, che Claudio Ranieri ha affrontato nel corso dell'intervista concessa al 'Corriere dello Sport', sottolineando tutte le difficoltà insite nel recupero che dopo la malattia appare più complicato.