Dopo il 2-0 di Lisbona, l'Inter ospita il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

Dopo il successo per 2-0 all’Estadio Da Luz di Lisbona, l'Inter ospita a San Siro il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Decisiva in Portogallo le reti di barella e Lukaku, che permettono i nerazzurri di partire nel ritorno con il doppio vantaggio e avere a disposizione due risultati su tre.

Con la regola introdotta nella passata stagione dalla UEFA in Champions League è stato abolito il goal in trasferta: qualsiasi risultato che vedrà il Benfica avanti di due reti al 90' porterà la sfida ai tempi supplementari.

Obiettivo semifinale per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo aver superato il girone con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen ha avuto la meglio sul Porto negli ottavi di finale.

Il Benfica, invece, ha superato agevolmente il Club Brugge: 2-0 in Belgio e 5-1 in casa nel match di ritorno.

Si preannuncia un clima infuocato a San Siro con il sold out già da giorni annunciato dal club nerazzurro. Il club nerazzurro ha spiegato come due terzi dei tagliandi disponibili siano stati acquistati dagli abbonati che hanno avuto i tagliandi a un prezzo agevolato.

Quello tra Inter e Benfica è il terzo incrocio tra Coppa dei Campioni e Champions League, compresa la gara d’andata: due successi su due per i nerazzurri, che oltre al 2-0 di martedì scorso in Portogallo vinsero per 1-0 la finale del 1965.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Inter-Benfica di Champions League in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

QUANDO SI GIOCA INTER-BENFICA

La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica è in programma nella serata di mercoledì 19 aprile 2023.

Il calcio d'inizio del match in programma allo stadio Meazza in San Siro, a Milano, è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE INTER-BENFICA IN TV E STREAMING

Inter-Benfica sarà visibile in diretta e in esclusiva, sia in tv che in streaming, su Amazon Prime Video, la piattaforma che anche per i quarti di finale ha acquisito i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, con l'alternativa di un periodo di prova gratuito di 30 giorni per i nuovi utenti.

Per quanto riguarda la diretta tv, Inter-Benfica sarà visibile scaricando l'app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale, o scaricando l'app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini il telecronista di Inter-Benfica per Amazon Prime Video. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Sarà possibile seguire in diretta Inter-Benfica, gara di ritorno dei quarti di Champions League, attraverso la diretta scritta di GOAL.

Dall'annuncio delle formazioni ufficiali al triplice fischio finale, vi racconteremo azione per azione il match in programma a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER- BENFICA

Dopo la panchina dell'andata e il goal su rigore, Romelu Lukaku è pronto a riprendersi una maglia da titolare. In difesa confermato Darmian al posto di Skriniar, mentre in mezzo al campo Calhanoglu è in vantaggio su Brozovic.

Schmidt recupera Otamendi in difesa, assente per squalifica a Lisbona, mentre deve rinunciare ancora a Bah, ai box per infortunio. In avanti tocca ancora a Gonçalo Ramos, con l'ex Joao Mario alle sue spalle nel trio schierato sulla trequarti.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. All. Schmidt