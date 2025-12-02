Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Uno degli eventi più attesi dal calcio mondiale. La FIFA è pronta a comporre i 12 gironi della fase finale della Coppa del Mondo 2026, in programma la prossima estate in Messico, Canada e Stati Uniti.

Per la prima volta nella storia il Mondiale avrà un tabellone composto da 48 partecipanti. Un format ampliato e tutto nuovo che non conosce ancora tutte la partecipanti: a marzo, infatti, andranno in scena i playoff che determineranno le ultime squadre che avranno il pass per la competizione iridata.

Tra quelle ancora in bilico c’è anche l’Italia di Gattuso, che guarderà con attenzione il sorteggio in programma alle 18 italiane di venerdì 5 dicembre al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C.

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali in diretta: canale tv e streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su NOW, Sky Go, FIFA+ e sui canali digitali ufficiali della FIFA.

Il sorteggio dei Mondiali sarà trasmessa su Sky Sport 24 (200). La composizione dei gruppi della fase finale della Coppa del Mondo, inoltre, sarà disponibile in streaming su NOW, SkyGo e sul sito ufficiale della FIFA.

Come guardare ovunque con una VPN

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Il sorteggio dei Mondiali: data e orario

La composizioni dei gironi dei Mondiali 2026 è in programma venerdì 5 dicembre 2025. La cerimonia prenderà il via alle 12:00 di Washington D.C., ovvero alle 18:00 italiane.

Chi trasmette il sorteggio dei Mondiali in diretta TV e in streaming?

Come funziona il sorteggio

Stati Uniti, Messico e Canada, nazioni ospitanti, saranno collocati direttamente in tre gruppi predefiniti e identificati con palline di colore diverso. Per tutte le altre nazionali della prima fascia, l’assegnazione sarà casuale, ma sempre in posizione numero uno del girone.

Fatta eccezione per la UEFA, che porterà 16 nazionali, vige il divieto di inserire nello stesso gruppo selezioni appartenenti alla stessa confederazione, mentre in base al ranking, il tabellone metterà in percorsi opposti le nazionali al top.

Il Mondiale 2026 rappresenta una svolta storica: il format prevede infatti 48 squadre, suddivise in 12 gironi da 4. Per procedere al sorteggio, le squadre vengono inserite in quattro fasce, ciascuna composta da 12 nazionali.

Le fasce del sorteggio