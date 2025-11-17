Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e streaming?

La nuova Fiorentina di Vanoli ospita la Juventus nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A: dove vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Il campionato della Juventus di Spalletti riparte sul campo della nuova Fiorentina nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A.

I viola durante la pausa hanno cambiato allenatore, passando da Stefano Pioli a Paolo Vanoli e cercano la prima vittoria del loro campionato, ma vogliono tornare a vincere anche i bianconeri che hanno pareggiato le ultime due tra campionato e Champions League.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Juventus di sabato 22 novembre in diretta tv e streaming.  

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Fiorentina-Juventus è un'esclusiva DAZN e in quanto tale sarà visibile anche in diretta tv scaricando l'app della piattaforma su un moderno televisore compatibile con il servizio. La gara sarà inoltre trasmessa su DAZN 1, al canale numero 214 di Sky, per chi ha l'abbonamento a entrambi i broadcaster e ha attivato ZONA DAZN.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Fiorentina-Juventus si può vedere sempre su DAZN o scaricando l'app su un pc, tablet o cellulare, oppure accedendo al sito ufficiale della piattaforma.

Chi presenterà e racconterà Fiorentina-Juventus:

  • Telecronista: Pierluigi Pardo
  • Commento tecnico: Emanuele Giaccherini 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Fiorentina-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Fiorentina e Juventus

La Fiorentina, come detto, non ha ancora vinto una partita nelle prime undici giornate di campionato e occupa attualmente l'ultimo posto solitario in classifica con soli cinque punti.

La Juventus invece con l'esonero di Tudor e l'arrivo di Spalletti è ripartita raccogliendo sette punti nelle ultime tre partite, ma è reduce da due pareggi consecutivi tra campionato e Champions prima della sosta.

Classifica

0