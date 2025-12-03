Dove vedere Cremonese-Lecce in diretta TV e in streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il programma della quattordicesima giornata di Serie A è arricchito dalla sfida tra Cremonese e Lecce che si giocherà allo Stadio 'Zini' di Cremona.

La Cremonese ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive piazzando una vittoria pesante sul campo del Bologna, mentre il Lecce, piegando 2-1 il Torino, ha centrato la seconda vittoria nelle ultime quattro partite.

Di seguito tutte le info su Cremonese-Lecce, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Cremonese-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cremonese-Lecce sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match dello 'Zini', inoltre, sarà disponibile anche per i clienti Sky che sono abbonati a DAZN 1.

Come guardare ovunque con una VPN

Cremonese-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Giovanni Zini

La partita della quattordicesima giornata di Serie A tra Cremonese e Lecce si gioca domenica 7 dicembre allo stadio 'Zini' di Verona. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12.30

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cremonese - Lecce Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco

Notizie sulla Cremonese

La Cremonese dovrà fare a meno di Collocolo, fermo ai box per una lesione al retto femorale che potrebbe aver già chiuso il suo 2025. Mancherà anche Faye, alle prese con una distorsione alla caviglia. Nicola è pronto ad affidarsi nuovamente alla coppia goal Vardy-Bonazzoli. Sulla corsia di destra Pezzella in vantaggio su Floriani Mussolini.

Notizie sul Lecce

Lecce che dovrà fare ancora a meno di Joan, alle prese con il recupero dalla rottura del crociato e che rientrerà solamente a gennaio. Fuori anche Pierret, fermato da una lesione al muscolo otturatore. Di Francesco potrebbe riproporre lo stesso undici titolare che ha battuto il torino Torino: Berisha trequartista con Pierotti e Banda, alle spalle di Stulic.

Forma

La Cremonese apre la parte destra della classifica di Serie A: dopo le tre sconfitte consecutive contro Juventus, Pisa e Roma, i grigiorossi si sono riscattati battendo 3-1 il Bologna al Dall'Ara.

Partite tra le due squadre

Nella loro storia, Cremonese e Lecce si sono affrontate in diverse occasioni. L'ultimo confronto in Serie A si è giocato lo scorso 20 ottobre ed è terminato 1-1.

Classifica

Nel campionato di Serie A, la Cremonese è 11esima con 17 punti, mentre il Lecce occupa la 14esima posizione a quota 13.