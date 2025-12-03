Dove vedere Cagliari-Roma in tv e streaming? Canale e diretta della partita

Dopo le partite infrasettimanali di Coppa Italia, riparte la Serie A. Tra le squadre impegnate nel torneo ad eliminazione diretta anche il Cagliari di Pisacane, battuto dal Napoli al termine di una lunga serie di rigori finali. In Sardegna i rossoblù ospiteranno per il 14esimo turno la Roma di Gasperini seconda in classifica, che al contrario del team isolano scenderà in campo in Coppa solamente a gennaio.

Nonostante all'Unipol Domus arrivi una delle big assolute del torneo 2025/2026, il Cagliari è consapevole di dover dare una svolta alla propria annata il prima possibile in virtù dei due mesi senza vittorie. Dall'altra parte la Roma è alle prese con una lotta Scudetto fatta di continui sorpassi, in cui ogni sconfitta e ogni successo può cambiare la vetta della classifica.

Di scena nella giornata di domenica, Cagliari-Roma vedrà i giallorossi cercare di approfittare dei due big match del weekend, con Inter-Como e Napoli-Juventus alle quali oltre ai capitolini guardano con estremo interesse Milan e Bologna.

Come guardare Cagliari-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cagliari-Roma si gioca in Sardegna, a Cagliari, domenica 7 dicembre 2025. Teatro della sfida tra rossoblù e giallorossi è la locale Unipol Domus, che ospiterà il match del 14esimo turno di Serie A.

A Cagliari è prevista una giornata parzialmente nuvolosa, con 17 gradi durante la partita tra sardi e capitolini.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Cagliari - Roma Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini

Notizie sul Cagliari

Dopo il turnover di Coppa Italia, il Cagliari riproporrà il suo undici titolare per affrontare la Roma. Privo di Belotti, Mazzitelli, Mina e Zé Pedro, Pisacane punterà ancora una volta su Borrelli ed Esposito come punte, mentre Felici potrebbe partire dalla panchina al pari di Liteta.

Davanti a Caprile il trio difensivo sarà composto da Deiola, Luperto e Zappa, mentre gli esterni di centrocampo saranno Palestra e Obert. Interni, infine, Folorunsho, Prati e Adopo.

Notizie sulla Roma

Non impegnata in Coppa Italia, la Roma ha avuto più tempo per preparare la gara, così da proporre i migliori in quel di Cagliari: Dybala giocherà da falso nove, mentre Ferguson partirà dalla panchina.

Davanti a Svilar ci sarà il trio Mancini, Ndicka, Hermoso, con Celik e Wesley sulle fasce. Centrocampo con Koné e Cristante, infine Soulé e Pellegrini saranno i trequartisti. Angelino e Dovbyk sono ai box per infortunio.

Forma

Il Cagliari non vince dal 19 settembre e in particolare dalla trasferta di Lecce: Pisacane non è ancora a rischio esonero, ma non è da escludere che la società sarda possa cominciare a valutare il suo futuro a seconda del risultato contro la Roma. Negli ultimi cinque incontri sono arrivati appena due punti.

Reduce dalla sconfitta nel big match contro il Napoli, la Roma di Gasperini è alquanto altalenante nell'ultimo periodo: gli ultimi cinque match di Serie A hanno portato a tre vittorie e due sconfitte. Nonostante i k.o autunnali, però, i giallorossi si trovano comunque a -1 dalla vetta.

Partite tra le due squadre

La Roma ha vinto la maggior parte delle partite contro il Cagliari, con la squadra sarda che ha di fatto ottenuto l'ultimo successo contro i giallorossi nell'aprile 2021. Quello di quattro anni fa è l'unico successo degli isolani dal 2019, mentre i pareggi sono stati appena due.

Per la Roma ben dieci successi negli ultimi incontri, tra cui dello scorso marzo all'Olimpico. Ad agosto 2024 è andato in scena l'ultima sfida in Sardegna: 0-0 il risultato finale.

Classifica

Il Cagliari deve fare i conti con la solita lotta salvezza, che attualmente la vede di poco sopra il terzultimo posto. Dopo un buon avvio, la squadra isolana si è fermata, riuscendo a racimolare solamente 11 punti: contro la Roma è una sorta di testa-coda.

Nell'ultima giornata di Serie A la Roma ha perso la vetta della classifica dopo la sconfitta contro il Napoli, ma può comunque contare su ben 27 punti, frutto di nove vittorie (all'appello mancano ancora i pareggi).