Dove vedere Betis-Barcellona in diretta tv e streaming?

Il Betis ospita il Barcellona sabato 6 dicembre alle 18:30, ora spagnola, allo stadio La Cartuja, nell'ambito della 15ª giornata della Liga 2025-26.

Il Betis ha avuto un buon inizio di stagione e al momento si trova al quinto posto nella classifica del campionato spagnolo con 24 punti e spera di poter sorprendere l'attuale campione di Spagna per avvicinarsi alla zona Champions League, ovvero ai primi quattro posti della classifica generale.

Da parte loro, i Blaugrana sono reduci da una vittoria fondamentale ottenuta mercoledì scorso al Camp Nou in una partita anticipata contro l'Atlético Madrid, quindi puntano a conquistare altri tre punti per mantenere ancora per un altro turno la leadership in solitaria della competizione.

A poche giornate dalla fine del girone di andata della stagione in Spagna, la lotta per le prime posizioni è sempre più serrata e la fine dell'anno promette di regalarci molte emozioni.

Su GOAL ti forniamo tutte le informazioni su dove vedere la trasmissione di questa partita della Liga:

Come vedere Betis-Barcellona de LaLiga 2025-26: canale TV e diretta streaming

Betis-Barcellona sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Il match della Liga, in streaming, sarà invece disponibile collegandosi al sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili o utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Ora di inizio di Betis-Barcellona

LaLiga - LaLiga Stadio de la Cartuja

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita si giocherà sabato 6 dicembre alle 18:30 allo stadio La Cartuja.

Notizie sulle squadre e sui giocatori

Notizie sul Betis

Il Betis si sta ancora adattando alla sua nuova sede temporanea: lo stadio La Cartuja. I "Béticos" si sono trasferiti in questa struttura perché lo stadio Benito Villamarín è in fase di ristrutturazione, i lavori sono iniziati la scorsa estate.

Si stima che la ristrutturazione del Benito Villamarín costerà circa 160 milioni di euro e i lavori per aumentare la capienza dell'impianto e modernizzarlo potrebbero richiedere fino a due anni.

Gli "Albiverdes" arrivano a questo appuntamento con significative assenze di elementi chiave come Isco Alarcón, Giovani Lo Celso e Héctor Bellerin, il che rende più complicato il compito di Manuel Pellegrini di mettere insieme la sua formazione titolare in un momento cruciale della stagione, con l'avvicinarsi della fine del girone di andata.

Notizie sul Barcellona

I Blaugrana hanno già conquistato la leadership della Liga dopo gli scivoloni del Real Madrid; tuttavia, Hansi Flick dovrà attingere alla panchina per questo impegno a causa degli infortuni di Dani Olmo e Pedri a metà settimana, oltre al fatto che Ronald Araújo è indisponibile per motivi personali.

Le assenze di questi tre giocatori si aggiungono a quelle di Gavi, Marc-André Ter Stege, Fermín López e Frankie de Jong, il che rappresenta un grosso problema per il Barça, dato che ha un calendario piuttosto fitto davanti a sé, con impegni anche in UEFA Champions League e nella Supercoppa di Spagna.

