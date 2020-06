Dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming

Napoli di scena sull'ostico campo dell'Atalanta nel 29esimo turno di Serie A: gli azzurri inseguono le ultime chances di volare in Champions.

Sfida ad alta quota tra e , intenzionate a proseguire i rispettivi percorsi verso un posto al sole nell'Europa che conta: bergamaschi in netta posizione di vantaggio rispetto ai partenopei, che però sono reduci da un ottimo momento di forma oltre che dalla conquista della Coppa che ha ridato morale all'ambiente.

I nerazzurri hanno avuto la meglio sull'Udinese nell'ultimo incontro, trascinati da Zapata e Muriel (autore di una doppietta); azzurri che invece non hanno mostrato difficoltà nel superare la malcapitata , sconfitta con un perentorio 3-1 grazie ai sigilli del trio Callejon-Mertens-Insigne. Inutile la rete del momentaneo pari di Petagna, peraltro futuro napoletano.

Previsto un confronto a grande intensità tra due squadre che presentano alcune differenze: gioco votato all'attacco per Gasperini, atteggiamento più attendista per Gattuso che comunque sta ottenendo risultati positivi dopo un avvio reso complicato dagli infortuni e da una condizione psicologica ai minimi storici.

Spettacolare la gara d'andata del 30 ottobre: al 'San Paolo' finì 2-2 col Napoli ripreso per due volte da Freuler e Ilicic che risposero ai goal di Maksimovic e Milik. Al fischio finale furono vibranti le proteste del Napoli indirizzate all'arbitro Giacomelli, reo di non aver assegnato un rigore per fallo di Kjaer (allora in forza alla 'Dea') su Llorente.

Per Atalanta e Napoli un incrocio importante che alla lunga potrebbe risultare decisivo nella classifica finale, in vista del ritorno in campo in dove i nerazzurri sono già qualificati ai quarti di finale, a differenza dei campani che dovranno conquistarsi il pass nel ritorno degli ottavi col .

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-NAPOLI

Atalanta-Napoli si giocherà giovedì 2 luglio al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, senza tifosi sugli spalti in osservanza delle norme atte a contrastare il Coronavirus. Calcio d'inizio fissato per le ore 19:30.

DOVE VEDERE ATALANTA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Atalanta-Napoli sarà visibile in diretta su DAZN attraverso l'app a disposizione sulle smart compatibili oppure collegando il proprio televisore ad un supporto come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick. In alternativa si potranno sfruttare le console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) per assistere alla partita in tv tramite l'app scaricabile.

Coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno guardare Atalanta-Napoli sul canale satellitare dedicato DAZN1. Per gli abbonati Sky anche la possibilità di usufruire del decoder Sky Q per collegarsi all'evento.

Disponibile anche l'opzione della visione in su dispositivi portatili come smartphone, tablet e pc, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'applicazione di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Malinovskyi, Ilicic verso la prima da titolare dopo la ripresa a supporto di Zapata insieme al 'Papu' Gomez. Ballottaggio Freuler-Pasalic a centrocampo, sulla fascia sinistra si rivedrà Gosens che a Udine è partito dalla panchina. Palomino pronto a riprendersi il posto ai danni di Caldara in difesa.

Contro la SPAL ha giocato Meret, ma a Bergamo Gattuso dovrebbe dare fiducia a Ospina tra i pali. Di Lorenzo ha riposato ed è fresco per agire sulla fascia destra, in cabina di regia ci sarà Demme con Fabian e Zielinski interni. Staffette Callejon-Politano e Mertens-Milik in avanti, intoccabile Insigne.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.