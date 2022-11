Alle 13:00 prende il via il sorteggio di Europa League. Juventus e Roma conosceranno la propria avversaria nei playoff della competizione, così da provare ad accedere agli ottavi del torneo. Alle 14:00 sarà invece la volta di Fiorentina e Lazio.

Il sorteggio di Europa League, così come quello di Conference si può vedere su

Sky Sport 24

DAZN

Sito ufficiale dell'UEFA

Nel primo caso basta sintonizzarsi sul canale di Sky numero 200, nel secondo accedere all'app di DAZN tramite smart tv, o collegando la propria tv a console per videogiochi, Amazon Firestick e Google Chromecast.

In streaming il sorteggio di Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio può essere visto in diretta tramite l'app di Sky Go o Now TV utilizzando tablet, smartphone, notebook o pc.

Con DAZN si accede al sito ufficiale utilizzando pc e notebook, dall'app con tablet e cellulare.

Infine la possibilità è quella di seguire il sorteggio sul sito ufficiale dell'UEFA, in chiaro e gratis per tutti.