Offerta speciale per tutti gli appassionati di calcio e non solo. Fino al 14 febbraio 2023 sarà possibile attivare l'abbonamento annuale a DAZN a 20,99 euro al mese anziché 29,99 euro al mese.

La promozione è valida solo per il piano DAZN STANDARD e varrà per un anno, sarà attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal.

Al decorrere del dodicesimo mese l’abbonamento si rinnova automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta da parte dell’utente. Non è possibile mettere in pausa l’abbonamento annuale.

In caso di recesso nei primi 12 mesi saranno dovuti gli sconti fruiti.