Dalla cena a Roma all'intesa totale fino al dietrofront e la firma con il club basco: la storia di una trattativa senza lieto fine.

"Don’t say cat, if the cat not is in the sac". Parola di Giovanni Trapattoni. Un proverbiale modo di dire che l'allora commissario tecnico dell'Irlanda pronunciò in una conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Estonia. Una traduzione letterale della celeberrima "Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco".

Una frase che nella mente del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, non può far riaffiorare il ricordo amaro dell'estate 2020 e del colpaccio David Silva solamente sfiorato.

Una questione di centimetri, o per meglio di dire di ore. Quelle in cui il centrocampista spagnolo, giusto all'epilogo della sua avventura al Manchester City, ha cambiato completamente idea sparendo dai radar biancocelesti per poi essere annunciato all'improvviso dalla Real Sociedad, come un fulmine a ciel sereno dalle parti di Formello.

"David Silva? Grande giocatore, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare".

Da un modo di dire ad un altro. Da Giovanni Trapattoni a Igli Tare. Sì, perché il direttore sportivo biancoceleste aveva in pugno il calciatore in uscita dal Manchester City. Ma confermava pubblicamente la trattativa. Un atteggiamento piuttosto insolito per uno come lui, abituato a lavorare a fari spenti.

Una trattativa lampo, durata poco più di una settimana, in cui la Lazio era riuscita a convincere David Silva a sposare il progetto e trasferirsi nella Capitale dopo esattamente un decennio.

Il 27 luglio 2020 il primo contatto in assoluto tra la società e il fratello e agente del giocatore Nandez Jimenez. Giusto il tempo di capire le intenzioni del calciatore, prima di presentare il 4 agosto l'offerta: contratto triennale da 10 milioni di euro lordi, jet privato, casa nel cuore di Roma e altri benefit.

La trattativa procede sui binari giusti. Il fratello di David Silva arriva a Roma il 7 agosto per limare gli ultimi dettagli dell'accordo: l'intesa viene raggiunta ed è totale. Manca solo un piccolo dettaglio - ma non troppo e secondario -, la firma sul contratto.

La Lazio invia i contratti per posta, a Formello c’è la parola dello spagnolo che promette la firma il lunedì successivo.

Il giorno dopo, l'8 agosto, il padre Fernando Jimenez rilascia alcune dichiarazioni in cui conferma la decisione del figlio di voler lasciare il Manchester City e di vestire la maglia della Lazio.

"Da tempo voleva lasciare il Manchester City per provare una nuova esperienza, gli hanno offerto un anno di contratto ma ha rifiutato. Mi ha detto: giocaci tu un altro anno lì... - riporta il Corriere della Sera -. In Italia potrebbe giocare fino a 40 anni. Confermo che la serie A gli piace moltissimo e io sarei contento se firmasse per la Lazio: Roma è lontana, però per lui sarebbe una grande occasione. Del resto è sicuro che non tornerà nella Liga, mi ha già spiegato in modo chiaro che una nuova avventura nel Valencia è da escludere. Ha avuto tante offerte, la decisione finale spetta ovviamente a lui. Ma so con certezza che giocare assieme a un altro spagnolo come Luis Alberto lo renderebbe contento".

Parole al miele per la Lazio e conferme che sanno di sigillo definitivo sull'accordo tra il calciatore e il club biancoceleste.

"Sto parlando con la Lazio, penso di venire a giocare a Roma" rivela agli amici.

Il grande colpo per il ritorno dei capitolini in Champions League dopo 13 anni si trasforma ben presto in un incubo.

Il 10 agosto arriva il primo rinvio. David Silva si allena con il Manchester City in vista della sfida di Champions League mentre del fratello non c'è traccia. I primi segnali di qualcosa che non va.

Tare chiede chiarezza e vuole parlare con gli avvocati del calciatore. Il fratello-agente, però, nega ancora la possibilità al direttore sportivo della Lazio.

La società di Lotito fissa la 'deadline' a domenica 16 luglio 2020: dentro o fuori, firme o non se ne fa nulla.

Il grande giorno arriva ma di David Silva non si sa nulla. La beffa per la Lazio arriva nel giro di poche ore lunedì 17 luglio. Prima arriva la chiamata di Nandez Jimenez che comunica la volontà di Silva di non firmare per i biancocelesti, poi in tarda serata l'annuncio ufficiale della Real Sociedad, che accoglie lo spagnola ex City.

“La numero 21 di Martin Odegaard ha già un nuovo proprietario. La Real Sociedad ha raggiunto l’accordo con David Silva per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2022 - si legge nella nota del club basco -. Il giocatore, svincolatosi dal Manchester City, raggiungerà il gruppo già nel ritiro pre-campionato".

Proprio ai microfoni dei canali ufficiali della Real Sociedad arrivano le prime e uniche dichiarazioni di David Silva sull'accaduto. O meglio, il calciatore spiega la sua scelta, ma senza riferimenti di alcun genere alla trattativa con la Lazio.

"Ho ricevuto tante offerte, ma ho scelto la Real Sociedad. È stato tutto molto rapido, come è andata l’operazione è una cosa molto personale, di cui non voglio parlare. Quando ho ricevuto la notizia, ero molto contento. Ho visto la squadra giocare un buon calcio l’anno passato. Ho grandi aspettative per questa stagione".

“Sia io che la mia famiglia avevamo voglia di tornare in Spagna, nella Liga, e la Real Sociedad era la scelta giusta. In passato ho vissuto nei Paesi Baschi e mi sono trovato bene, anche con la gente. Insieme alla mia famiglia ho deciso di tornare".

Appresa la notizia del passaggio al club di San Sebastian, la Lazio pubblica un comunicato ufficiale con le parole del direttore sportivo Igli Tare:

"Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo".

Pronta la replica di Fernando Jimenez, il padre del calciatore, che difende David.

"Quando la Lazio è stata informata dell’interesse della Real Sociedad non ha reagito male, non c’era nulla di assicurato. Ci sono stati contatti con i biancocelesti, ma anche con altre squadre. Mio figlio ha poi deciso di andare in Spagna. Non c’era nulla di chiuso, David è rimasto sorpreso dalla reazione del club”.

“Tutti possono dire quello che vogliono. La Lazio ha parlato con il suo rappresentante, non con David in persona. Ecco perché non capisco il motivo di tirarlo in ballo come uomo. Non aveva un accordo con i biancocelesti. Ci sono sempre state altre squadre che hanno parlato anche con lui".

Un botta e risposta senza esclusione di colpi. Un matrimonio sfumato ad un passo dalle firme. Quelle che mancavano per sancire l'unione tra la Lazio e David Silva e l'arrivo in Serie A dello spagnolo, vicinissimo all'Italia prima di un clamoroso dietrofront.