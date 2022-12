Cunha al Wolverhampton: è ufficiale, arriva in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni

Il brasiliano saluta l'Atletico e sbarca in Premier. Il trasferimento diventerà definitivo (fino al 2027) al verificarsi di alcune condizioni.

Nel giorno di Natale è l'allenatore del Wolverhampton, Julen Lopetegui, a scartare il primo (graditissimo) regalo sotto l'albero. Proprio così perché gli 'Wolves' hanno ufficializzato l'ingaggio di Matheus Cunha che arriva dall'Atletico Madrid in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni.

L'attaccante brasiliano, dunque, saluta i Colchoneros e sbarca ufficialmente in Premier League. Un trasferimento - a titolo temporaneo - destinato a divenire definitivo al verificarsi di determinate condizioni e che consentirà al classe 1997 di prolungare la propria permanenza al 'Molineux' sino all'estate del 2027.

Si tratta dunque del primo colpo in entrata da parte del club inglese da quando l'ex tecnico del Siviglia è diventato la nuova guida tecnica. Un innesto di spessore, chiamato a rilanciare le quotazioni del comparto offensivo degli Wolves.

Per il classe 1999, invece, non è altro che la terza esperienza in uno dei top 5 campionati del continente. Dopo le cinque stagioni spese in Bundesliga, di cui due con il Lipsia e tre con l'Hertha Berlino, Cunha è poi passato all'Atletico Madrid nell'estate del 2021.

Tuttavia il feeling non è mai sbocciato la sua avventura in Liga si è rivelata piuttosto altalenante con il calciatore verdeoro che non è mai riuscito a convincere e a scalfire le gerarchie tattiche del 'Cholo' Simeone.

Il suo rapporto con il club capitolino si chiude dopo 54 presenze e soli 7 goal, dei quali nessuno realizzato nella stagione in corso.

Una volta posto nero su bianco l'accordo che lo legherà agli inglesi, Cunha ha parlato al sito ufficiale del Wolverhampton dopo la buona riuscita dell'operazione: