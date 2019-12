Cristiano Ronaldo sconfitto: dopo 12 finali consecutive vinte

Era dal 2014 che Cristiano Ronaldo non perdeva un finale: contro la Lazio si interrompe la sua lunga striscia positiva.

L'abitudine porta a dimenticare il passato, quasi non fosse mai esistito. Cristiano Ronaldo aveva dimenticato cosa significasse ricevere una medaglia d'argento e non una d'oro in seguito ad una finale persa: ha rivissuto la triste sensazione in , a margine della persa contro la .

3-1 della Lazio sulla , che non ha certo giocato una gara esaltante. Nuova sconfitta contro i biancocelesti, dopo quella di campionato. Se in Cristiano Ronaldo aveva trovato la via del goal, stavolta ha deluso alla pari dei suoi compagni, provandoci in qualche occasione senza però mai impensierire Strakosha.

Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana l'anno scorso, stavolta Cristiano Ronaldo deve guardare la medaglia d'argento e non quella d'oro per la sconfitta in finale. Medaglia immediatamente levata dal collo, così da provare a dimenticare le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi.

Era dal 2014 che Cristiano Ronaldo non perdeva una finale. Da lì tre volte vittorioso in Champions con il , una volta con la già citata Supercoppa Italiana del 2018, tre volte in Coppa del Mondo per club, due volte in Supercoppa Europea e una volta in Supercoppa Europea.

In più la e l'Europeo con il , per un totale di dodici finali vinte prima della disfatta in quel di Riyad. Dati che mostrano ancor più l'ascesa della Lazio, che dal 2012 è seconda solamente alla Juventus per trofei vinti tra Scudetto, Coppa e Supercoppa Italiana.

L'inverno si apre in maniera negativa per Cristiano Ronaldo, che alcune settimane fa aveva dovuto fare i conti con il terzo posto nel Pallone d'Oro, che ha portato Messi a scavalcarlo in questa speciale classifica. Ora ricaricherà le pile per un 2020 in cui vorrà essere per forza di cose protagonista: in Serie A, in Champions, all'Europeo. Da Campione in carica.