Cristiano Ronaldo in Fatal Fury: CR7 nel nuovo videogioco della serie, quando esce e come acquistarlo

Tra i personaggi giocabili di Fatal Fury City of the Wolves anche Cristiano Ronaldo: il nuovo titolo della serie è in arrivo nel 2025.

Cristiano Ronaldo è un uomo dai molti talenti. Ora il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro sta ora entrando nel regno delle arti marziali, almeno virtualmente.

L'iconica ex stella del Real Madrid e del Manchester United, infatti, sarà presente come personaggio nel videogioco di combattimento Fatal Fury: City of the Wolves, il cui lancio è previsto per il 2025.

GOAL vi offre qui tutte le informazioni necessarie sul coinvolgimento della leggenda portoghese nel videogioco, che sarà disponibile per PlayStation e Xbox: tutto vero, anche Cristiano Ronaldo sarà nel nuovo Fatal Fury.

Cristiano Ronaldo è uno dei 17 personaggi giocabili nel roster base di Fatal Fury: CotW. Il profilo di Ronaldo spiega che "usa il suo tempo libero per visitare South Town e affinare le sue nuove abilità calcistiche", dichiarando che le tecniche che ha sviluppato come calciatore "lo rendono una forza inarrestabile, anche per i combattenti più esperti".

Vestito con i colori della nazionale portoghese e con il numero sette sulla maglietta, Ronaldo usa la palla e il suo fisico possente a suo vantaggio quando combatte.

Ronaldo non è l'unico nuovo personaggio nel gioco Fatal Fury, a lui si aggiungeranno i leggendari personaggi di Street Fighter Chun Lee e Ken Masters, tra gli altri.

La voce del personaggio di Cristiano Ronaldo è di Juan Felipe Sierra.

Quali sono le mosse speciali di Cristiano Ronaldo in Fatal Fury?

Cristiano Ronaldo è in grado di eseguire una serie di mosse speciali, tra cui il Tiro dell'eco, il Dominatore del campo e il Placcaggio scivolato.

Ecco una selezione delle mosse speciali che Ronaldo può eseguire in Fatal Fury.

Mossa speciale Stile arcade Stile intelligente Colpo di eco ↓, → + pulsante calcio N + mossa speciale Dominatore del campo ↓, ← + pulsante calcio ← + mossa speciale Rising C Cross →, ↓, → + pulsante pugno → + mossa speciale Passo profondo ↓, ← + pulsante di punzonatura ↓ + mossa speciale Tackle scivolato [Passo profondo] + calcio leggero [Passo profondo] + calcio Spalla di ferro [Passo profondo] + pugno pesante [Passo profondo] + mossa speciale

Vedi l'elenco completo dei comandi per Cristiano Ronaldo qui

Quando esce Fatal Fury: City of the Wolves?

Fatal Fury: City of the Wolves uscirà il 24 aprile 2025.

Sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che per PC tramite Steam.

Si tratta della prima uscita di Fatal Fury in 26 anni, dopo il titolo del 1999 Fatal Fury: Mark of the Wolves.

Cos'è Fatal Fury?

Fatal Fury è una serie di videogiochi di combattimento sviluppata da SNK, lanciata per la prima volta nel 1991 come gioco arcade e successivamente su Super NES e Sega Genesis.

Ambientato nella città immaginaria di South Town (che si ritiene sia vagamente ispirata a Miami), il gioco segue i fratelli Bogard, Terry e Andy, che, insieme al loro amico Joe Higashi, si scontrano con nemici come Geese Howard e Billy Kane.