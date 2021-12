Il Covid-19 colpisce l'Inter: Dzeko, Cordaz e Satriano positivi

Il 2021 è stato nel complesso indimenticabile per l'Inter, tornata sul tetto d'Italia dopo 11 anni e in piena corsa per la vittoria del secondo Scudetto di fila, che regalerebbe la tanto agognata seconda stella: lo stesso non può dirsi per la coda dell'anno solare, caratterizzata da una notizia ormai tristemente d'attualità nel calcio e non solo.

Tramite questo comunicato apparso sul sito ufficiale, la società nerazzurra ha reso note le positività al Covid-19 di Cordaz, Dzeko e Satriano.

📄 | COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👇https://t.co/0ifIp33zCr — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 31, 2021

"FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri.

I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".

Positività rilevate dai tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri ad Appiano Gentile, subito dopo il ritorno agli allenamenti individuali in seguito ad alcuni giorni di vacanza nel periodo natalizio.

La positività che maggiormente preoccupa Inzaghi è, ovviamente, quella di Dzeko, uno dei titolari, a sei giorni dal ritorno in campo al 'Dall'Ara' contro il Bologna: a sostituirlo potrebbe essere Correa, ormai recuperato dagli acciacchi fisici che gli avevano fatto concludere anzitempo il 2021.