Che cosa è la Bottle Cap Challenge? La moda che sta spopolando tra i calciatori

Sergio Ramos, Ibrahimovic, Pogba, Kroos e non solo: tutti pazzi per la nuova challenge dell'estate.

Sta spopolando tra i calciatori professionisti di tutto il mondo, con alcuni dei più grandi fuoriclasse sulla faccia della terra pronti a essere filmati intenti a provare la challenge dell'estate 2019. Stavolta la moda ha reso virale la bottle cap challenge, nuova sfida sopratutto in voga tra Europa e .

Centinaia di video stanno spopolando sui social, con Instagram in primis: la nuova challenge è piuttosto popolare però sopratutto tra i calciatori. E non proprio dei giocatori banali...

CHE COSA E' LA BOTTLE CAP CHALLENGE?

Resa celebre dall'attore britannico Jasom Statham e dal lottatore di MMA Conor McGregor, nelle ultime settimane ma nata da diverso tempo, la bottle challenge consta nel provare ad aprire una bottiglietta di plastica con un calcio ben assestato. Tappo via con un colpo secco senza far cadere la bottiglia e l'acqua per terra.

BOTTLE CAP CHALLENGE VIRALE TRA I CALCIATORI

Se Jason Statham e McGregor hanno cominciato, Zlatan Ibrahimovic li ha seguiti vista la sua abilità con i calci acrobatici derivanti dall'essere cintura nera di taekwondo. E da lì fior fior di calciatori hanno cominciato a provare la sfida, mostrando i risultati positivi via Instagram e gli altri social.

Pogba, Sergio Ramos e Kroos sono stati tra i primi ad eseguirla senza sbagliare: in attesa che da qui alla fine dell'estate decine di fuoriclasse provino ad entrare nella moda del momento.