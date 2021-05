Il dopo Conte è Simone Inzaghi: domani firma e annuncio, c'è l'addio alla Lazio

Dietrofront per Simone Inzaghi, che diventerà l'allenatore dell'Inter per il dopo Conte: domani l'annuncio. La Lazio: "Rispettiamo la scelta".

Il dopo Conte all'Inter è Simone Inzaghi. Nonostante l'accordo raggiunto ieri sera con la Lazio, il rilancio del club nerazzurro è stato decisivo per convincere il tecnico.

La nuova offerta dai Campioni d'Italia in carica ha fatto vacillare Inzaghi, che era in scadenza con i biancocelesti e aveva sul tavolo anche la proposta di prolungamento di Lotito.

Quest'ultimo aveva anche affermato al 'Messaggero' che "a breve" avrebbe divulgato l'annuncio del rinnovo fino al 2024 con il tecnico.

Le firme invece saranno sul contratto con l'Inter e arriveranno nella giornata di domani, insieme all'ufficialità. Rilancio nerazzurro vincente. E nuovo allenatore.

Giuseppe Marotta invece in occasione dell'evento 'Lo Sport che verrà' del 'Foglio' non si era scucito, ma ha affermato che contava entro sera di avere ufficiosamente il nuovo nome. E così è stato.

La Lazio, dal canto suo, ha confermato il dietrofront di quello che si appresta ad essere il suo ex tecnico, rispettando la decisione e ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni.