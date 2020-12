Il CONI ha deciso: Juventus-Napoli si rigioca, tolto il -1 agli azzurri

La sentenza del CONI ha stabilito che Juventus-Napoli si rigiochi: annullati il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica inflitto agli azzurri.

- verrà rigiocata. Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto definitivamente il ricorso del club campano, annullando il 3-0 a tavolino e restituendo il punto in classifica inflitto alla squadra di Gattuso.

Di seguito, la nota ufficiale.

"Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e, per l’effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di , adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica".

La partita, valida per la terza giornata di Serie A, era prevista il 4 ottobre scorso ma non è mai andata in scena per via della mancata partenza del Napoli per .

Le positività al Covid di Elmas e Zielinski, registrate dopo Napoli- e a pochi giorni da -Napoli, avevano portato l'ASL a predisporre nei confronti della squadra partenopea il divieto di recarsi in Piemonte.

Il giudice sportivo, analizzata la situazione, aveva sancito il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e penalizzato di un punto il Napoli per non essere sceso in campo allo 'Stadium': ora il verdetto del CONI, che cancellato la conferma della Corte d'Appello Federale e ribaltato completamente gli scenari.