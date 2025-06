Come utilizzare l'app DAZN: tutti i modi per accedere alla migliore copertura sportiva tramite il servizio di streaming

La guida di GOAL all'uso dell'app DAZN: come accedervi e come guardare i migliori eventi sportivi in diretta, tra cui boxe, MMA, rugby e molto altro.

Con l'estate alle porte, i campionati nazionali sono giunti alla loro naturale conclusione, ma ci sono ancora tanti appuntamenti calcistici da non perdere, come il Mondiale per Club FIFA e la CONCACAF Gold Cup 2025, oltre a una serie di altri eventi sportivi di alto livello, tra i quali quelli di MMA, golf, rugby e boxe.

Quale posto migliore per seguire tutte le azioni dal vivo se non l'app sportiva DAZN, che è estremamente accessibile e facile da usare? DAZN non solo offre una vasta gamma di sport di sport da seguire sia in live che on demand, ma è fruibile praticamente su tutti i dispositivi di casa tua o sui dispositivi che utilizzi in viaggio, il che significa che puoi guardare tutto in streaming mentre mentre sei in vacanza, in ufficio (ma non dirlo al tuo capo) o comodamente da casa tua.

Se non sai bene cosa sia DAZN, non preoccuparti: GOAL è qui per guidarti alla scoperta della migliore copertura sportiva streaming disponibile, delle offerte, dei prezzi e, soprattutto, dei dispositivi sui quali puoi guardare tutti i tuoi eventi preferiti senza perderti neanche un minuto!

Cos'è l'app di DAZN?

DAZN (pronunciato "Dan Zone") è un servizio di streaming over-the-top (OTT) mondiale che offre un impressionante elenco di sport da guardare in diretta streaming o on demand, ad un prezzo altamente competitivo. Con sport come rugby, golf, calcio, eSport e altro ancora, ha nella copertura della boxe uno dei suoi punti di forza, visto che è impossibile seguirla meglio. DAZN è di essere la "Undisputed Global Home of Boxing", vanta oltre 185 incontri in diretta ogni anno, oltre a un'enorme quantità di contenuti correlati che la rendono una scelta popolare tra gli appassionati di tutto il mondo.

DAZN

Come registrarsi all'app DAZN

Per iscriversi al servizio DAZN, i passaggi sono molto semplici.