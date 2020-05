Chiellini racconta: "Vidal beveva, l'alcol era il suo punto debole"

Nella sua autobiografia Chiellini svela i problemi di Vidal con l'alcol: "Un paio di volte all'anno non si presentava all'allenamento".

Dopo gli attacchi a Balotelli e Felipe Melo, l'autobiografia di Chiellini rivela anche i problemi con l'alcol dell'ex compagno Arturo Vidal.

Il capitano della infatti in un passo riportato da 'SOS Fanta' racconta come il cileno a volte bevesse qualche bicchiere di troppo per un calciatore professionista.

"Il calciatore non è un diavolo né un santo, la distinzione da fare piuttosto è un’altra, ovvero tra quelli veri e quelli falsi. Uno come Vidal ogni tanto usciva e beveva più del dovuto, lo sanno tutti, si può dire che l’alcol era un po’ il suo punto debole. Mica ci mettiamo a discutere il campione, o la persona, per questo! Le debolezze fanno parte della natura umana, contano le conseguenze che possono avere su un gruppo. Il grande Arturo un paio di volte all’anno non si presentava all’allenamento, oppure arrivava che era ancora piuttosto allegro, diciamo così. Ma non ha mai battuto la fiacca, anzi, penso che a volte certi modi di essere diventino una forza. Purtroppo io ho conosciuto poco Paolo Montero, un altro che viveva la notte da re. E l’ultimo anno da noi, quando il suo rendimento era calato, Moggi andò da lui e gli disse: “Paolo, ti prego, smetti di restare a casa la sera, torna quello di sempre!”. Anche Vidal era un po’ così.

Chiellini quindi ricorda in particolare un episodio che fece molto arrabbiare l'allora tecnico bianconero Antonio Conte.