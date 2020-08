Chi è Iling-Junior, una stellina inglese per la Juventus

Iling-Junior, già nazionale Under 17, è considerato uno dei giovani inglesi più interessanti. La Juventus scommette su di lui.

La continua la sua opera di ringiovanimento della rosa fortemente voluta dal presidente Agnelli, così dopo Kulusevski, Arthur e McKennie in arrivo c'è anche una promessa del calcio inglese non ancora maggiorenne.

I bianconeri hanno messo le mani su Samuel Iling-Junior, esterno classe 2003 che il 4 ottobre compirà solo 17 anni ma in patria viene già ritenuto uno dei giovani più interessanti alla pari di Elliott del e Bellingham del .

Iling-Junior arriva dal dove non è riuscito a trovare lo spazio sperato collezionando solo qualche presenza in Youth League. Troppo poco per chi sogna di bruciare le tappe nel calcio che conta.

Altre squadre

TECNICA, VELOCITA' E TIRO: SULLE ORME DI SANCHO

Già Nazionale Under 17, selezione con cui ha vinto la Syrenka Cup in . Iling-Junior è stato per anni un punto fermo dell'Under 16

Sulle sue tracce peraltro c'erano parecchi club europei, ma alla fine a spuntarla è stata la Juventus che lo ha strappato al Chelsea dove era arrivato a soli 8 anni.

L'articolo prosegue qui sotto

Mancino educato, Iling-Junior predilige giocare largo sulla fascia per liberare la potente accelerazione palla al piede. Caratteristiche che ricordano il connazionale Sancho.

ILING-JUNIOR ALLA JUVE: DOVE GIOCHEREBBE?

Tatticamente il suo ruolo è quello di ala quindi Iling-Junior darebbe il meglio come esterno del 4-3-3 o del 4-2-3-1. Moduli su cui Pirlo sta lavorando alla pari del 3-5-2 e del 3-4-3.

In possesso di un ottimo dribbling e di una buona tecnica di base, il giovane inglese deve forse crescere ulteriormente fisicamente per incidere ad alti livelli. La Juventus comunque scommette su di lui.