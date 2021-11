Casi di covid nel Messina: la gara col Catanzaro slitta di tre ore

Catanzaro-Messina posticipata di tre ore causa coronavirus. E' arrivata la decisione ufficiale da parte della Lega di Serie C, che ha optato per uno slittamento per la sfida in seguito di positività di un caso di covid nella formazione giallorossa.

Sin dalle prime ore del pomeriggio la sfida, all'orario originale, è apparsa a forte rischio: i giocatori del Messina erano infatti rimasti in hotel perché i tamponi effettuati in mattinata avevano fatto emergere alcune positività al coronavirus.

Necessari dunque ulteriori accertamenti, visti i protocolli vigenti, e giocatori positivi isolati prima dlel'ufficialità dello slittamento:

"Preso atto dell’istanza della società ACR Messina, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, la Lega dispone che la gara Catanzaro-ACR Messina, in programma domenica 7 novembre 2021, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 17.30".

Gara valida per il 13esimo turno del girone C di Serie C, la sfida in programma a Catanzaro vede i padroni di casa tentare di rispondere ai successi di Palermo e Turris, così da approfittare dello stop del Bari capolista, a +7 rispetto ai calabresi, ma con una gara in più.

Il Messina cerca invece a Catanzaro la svolta stagionale: altalentante in questi primi due mesi di campionato, la formazione siciliana è comunque reduce dal successo contro il Campobasso, che l'hanno portata a superare il Potenza e distanziar Vibonese e Fidelis Andria.