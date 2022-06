Carnesecchi operato alla spalla: starà fuori per 4 mesi

Il portiere di proprietà dell'Atalanta è stato operato in artroscopia alla spalla sinistra dopo l'infortunio in Under 21: rimarrà ai box per 4 mesi.

Marco Carnesecchi è stato tra i protagonisti assoluti della prima storica promozione in A della Cremonese. Il portiere di proprietà dell'Atalanta è uno dei prospetti di maggiore prospettiva che la scuola italiana di portieri ha prodotto negli ultimi anni e il biennio in grigiorosso ne ha confermato tutto il potenziale. Tuttavia, il portiere classe 2000 è stato costretto a fare i conti con un brutto infortunio alla spalla sinistra con la maglia della Nazionale Under 21.

Quando gioca l'Italia: data e ora della prossima partita degli azzurri Un problema di non poco conto che lo ha costretto all'intervento in artroscopia come confermato dall'Atalanta in una nota ufficiale: "Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo“. Per l'estremo difensore di proprietà atalantina dovrà osservare un periodo di stop molto prolungato, quantificabile in circa 4 mesi. Calendario alla mano, dovrebbe tornare disponibile verso ottobre, a stagione 2022/2023 già abbondantemente iniziata. Nei suoi due anni con la Cremonese, Carnesecchi ha giocato 57 partite ufficiali subendo 56 goal e timbrando ben 16 clean sheet. Con la ciliegina della promozione in A, ovviamente.