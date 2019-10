Carabao Cup da non credere: "Proposi di fare il sorteggio nello spazio"

L'ex ad dell'EFL ha pensato di effettuare il sorteggio della Carabao Cup nello spazio: "Parlammo con la Stazione Spaziale Internazionale".

Il calcio si sta espandendo a macchia d'olio in tutto il mondo: un pallone che rotola è oggetto d'interesse a ogni latitudine e sono sempre di più i tifosi e i praticanti di questo sport, un fenomeno mediatico con pochi eguali.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

L'ultima frontiera che riguarda il mondo pallonaro è - udite udite - quella spaziale: c'è infatti chi ha pensato di effettuare il sorteggio delle gare di - competizione inglese a cui partecipano tutte le 92 società professionistiche - non sulla Terra ma bensì in orbita.

La rivelazione arriva da Shaun Harvey, ex amministratore delegato della English Football League che ai microfoni di 'The Telegraph' spiega come in passato ci siano stati dei discorsi avanzati per far sì che tale proposta andasse in porto, in occasione delle semifinali dell'edizione 2017/2018.

"Abbiamo intrapreso dei dialoghi con la Stazione Spaziale Internazionale. Il succo era: potremmo fare il sorteggio nello spazio?".

Il sorteggio di Carabao Cup ha comunque varcato i confini inglesi e in più di una circostanza si è tenuto all'estero (in e in ) ma, almeno fino ad ora, non c'è stata la possibilità di portare a termine una missione all'apparenza impossibile. Non secondo l'eccentrico Harvey.