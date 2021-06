Cancelo positivo al Coronavirus: al suo posto convocato Diogo Dalot

L'esterno del Manchester City è risultato positivo al Coronavirus e salterà Euro 2020. Al suo posto convocato il milanista Diogo Dalot.

Gli europei del Portogallo si aprono con una brutta notizia: Joao Cancelo è risultato positivo al Coronavirus e sarà costretto a saltare il torneo che vedrà i lusitani esordire martedì contro l'Ungheria.

Un duro colpo per la nazionale campione d'Europa in carica e per il Ct Fernando Santos costretto a correre ai ripari rimpiazzando l'esterno del City con il milanista Diogo Dalot (in prestito dal Manchester United) che raggiungerà subito il ritiro portoghese.

ℹ️ Diogo Dalot, internacional sub-21, vai juntar-se à comitiva da Seleção Nacional que se encontra em Budapeste a preparar a estreia no #Euro2020. https://t.co/WSB2j8h1bb — Portugal (@selecaoportugal) June 13, 2021

Un pesante intoppo per Cristiano Ronaldo e compagni che perdono una delle pedine più importanti all'interno dello scacchiere. Il Portogallo è chiamato a misurarsi all'interno di un vero e proprio girone di ferro che, dopo il debutto contro i magiari, offrirà le sfide di cartello contro Germania e Francia.

Sfide di lusso che, a questo punto, perdono uno dei protagonisti più attesi.