Calciomercato Real Madrid, Kubo in arrivo: strappato al Barcellona il 'Messi giapponese'

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Kubo sta per unirsi al Real Madrid: blancos pronti a pagare due milioni per il classe 2001 nipponico.

La stellina del calcio giapponese Takefusa Kubo è a un passo dal ritorno in . Cresciuto nella giovanili del , dove fu una delle cause che portò la FIFA a sanzionare i blaugrana nel 2014 per alcune irregolarità nell'acquisto di giocatori minorenni, il trequartista nipponico sta per firmare con il .

Come riportato da 'Marca', la trattatativa è infatti in chiusura, con i blancos pronti a pagare 2 milioni al Tokyo FC per aggiudicarsi il cartellino di Kubo. Al giocatore verrà invece offerto un quinquennale da in milione all'anno, una cifra molto importante dal momento che si tratta di un 2001.

Cercato anche da altri top club europei, tra i quali anche il , Kubo era tornato nuovamente nei radar del Barcellona, club pronto a riportarlo in Catalogna. Un ritorno 'a casa' che al momento pare però irrealizzabile, con il Real Madrid deciso a mettere a segno un nuovo colpo a pochi giorni dall'acquisto di Eden Hazard.

Autore di 5 goal e 4 assist in 16 gare stagionali con il Tokyo FC, il 'Messi giapponese', come Kubo è stato soprannominato ai tempi di Barcellona, verrà aggregato alla Real Castilla (squadra giovanile del Real Madrid). Prima perà sarà impegnato con il nella Copa America che questa notte prenderà il via in .