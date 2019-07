Calciomercato Juventus, Dani Alves possibile: sfida all'Arsenal

La Juventus considera l'ingaggio del grande ex Dani Alves, svincolato dopo l'esperienza al PSG: anche l'Arsenal è fortemente interessato.

Dani Alves valuta, pondera ogni possibilità per il suo avvenire dopo aver lasciato il : contratto in scadenza lo scorso 30 giugno non rinnovato e tanti saluti, con molta voglia di ripartire altrove a 36 anni.

Più di una società in Europa ha il brasiliano sul proprio taccuino: secondo quanto appreso da Goal, tra queste c'è anche la che lo riabbraccerebbe nuovamente a due anni dal tormentato addio.

In il terzino è stato accostato anche all' , seppur il rivale principale dei bianconeri sia l' , dato come favorito in per tesserare l'ex , capace di conquistare la bellezza di 40 trofei in carriera.

Non trovano conferme, invece, le voci sul , con Pep Guardiola che ha prontamente allontanato l'ipotesi di un acquisto.

"Tutti i club più importanti del mondo conoscono la sua situazione e l'incredibile giocatore che è. E' straordinario, ma ora noi abbiamo già due incredibili terzini".

Intanto Dani Alves si è proposto direttamente su Instagram evidenziando lo status da disoccupato e l'intenzione di tornare presto in campo da protagonista.