Calciomercato Inter, Alexis Sanchez più vicino: martedì possibili le visite mediche

Manchester United e Inter a lavoro per definire la cessione dell'attaccante cileno: passi avanti per l'addio alla Premier League.

Sembra realmente avvicinarsi, grazie ad una trattativa lampo, l'ingaggio di Alexis Sanchez da parte dell'. Accelerata della societè nerazzurra per arrivare al cileno del , chiuso con Solskjaer e pronto a fare ritorno in dopo gli anni di Udine.

Secondo Sky Sport, infatti, già martedì l'attaccente cileno potrebbe essere in per svolgere le visite mediche con l'Inter e firmare per la squadra di Conte. Dopo Lukaku, insomma, il tecnico nerazzurro ha ottenuto il sì della società anche per l'ex .

Incontro tra l'agente Fernando Felicevich e il Manchester United per la cessione dell'attaccante, dopo che i due club hanno ottenuto l'accordo per il prestito con il diritto di riscatto. L'Inter ha chiesto Sanchez in prestito oneroso per 1-2 milioni, mentre gli inglesi ne vogliono 5 subito: si tratta.

Il nodo principale sembrava essere lo stipendio, ma il Manchester United potrebbe coprirne metà, ovvero 12 milioni. Solo in questo modo l'Inter potrebbe mettere sul piatto un ingaggio importante per Sanchez, attualmente giocatore più pagato in assoluto di Premier League.

Ore febbrili per la cessione di Sanchez, che negli ultimi giorni era finito anche nel mirino di altre big: l'Inter si è mossa però con più fiducia e determinazione, così da completare l'attacco a disposizione di Conte. E se il cileno dovesse tornare quello dei tempi dell' , allora i nerazzurri avranno fatto jackpot.

Con l'arrivo di Alexis Sanchez sfumerebbe probabilmente l'arrivo di Dybala, così come quello di Dzeko: resta comunque da risolvere la situazione legata a Icardi. In questo caso il tormentone andrà avanti anche la prossima settimana.