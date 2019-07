Calcio su DAZN: programmazione partite

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1, Eredivisie, MLS, Copa del Rey, FA CUP, Carabao Cup e tutte le altre competizioni trasmesse da DAZN.

DAZN, la piattaforma OTT che trasmette il calcio in , presenta un'offerta ricca di eventi sportivi che quotidianamente riempiono il palinsesto.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: scopri l'offerta DAZN

SERIE A SU DAZN

DAZN trasmette in diretta e in esclusiva 3 partite di per ogni giornata del campionato di Serie A. Nelle giornate "classiche", gli orari delle gare trasmesse da DAZN saranno i seguenti: una gara il sabato alle 20.30, una la domenica alle 12.30 e una la domenica alle 15.

SERIE B SU DAZN

DAZN trasmette in diretta e tutte le partite del campionato di Serie B: 10 gare per ognuna delle 38 giornate, più playoff e playout.

LIGA SU DAZN

DAZN trasmette in diretta tutte le partite della : ognuna delle gare delle 38 giornate del campionato spagnolo sarà visibile sulla piattaforma.

LIGUE 1 SU DAZN

DAZN trasmette in diretta tutte le gare della : il campionato francese è un'altra delle esclusive della piattaforma.

IL CALCIO SU DAZN

Tra gli altri eventi calcistici trasmessi da DAZN spiccano poi la , la Championship, la Eredivisie e la Copa Libertadores.

Ecco l'elenco completo delle competizioni trasmesse da DAZN: