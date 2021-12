Un caso di coronavirus anche nel Cagliari: Nandez

Oltre trenta i casi di coronavirus in Serie A. Una girata nera per quanto riguarda i contagi nella massima serie, vista la conferma del Covid-19 all'Inter (Satriano, Dzeko e Cordaz) e alla Juventus (Arthur e Pinsoglio). Ora anche a Cagliari, con Nahitan Nandez.

Il centrocampista uruguagio, regolarmente vaccinato, come evidenziato dal Cagliari nella propria conferma della positività al coronavirus, ha svolto i controlli per i giocatori di rientro dall'estero in vista delle prime gare del 2022, e si trova ora in isolamento.

"Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 del calciatore Nahitan Nandez, asintomatico e regolarmente vaccinato.

Nandez ha svolto dei test sanitari nell’Isola, programmati dal Club per i calciatori di rientro dall’estero, che hanno dato quindi esito positivo: non è entrato in contatto con altri componenti del gruppo squadra e osserverà ora l’isolamento presso la propria abitazione".

Il Cagliari tornerà in campo il 6 gennaio contro la Sampdoria, per un match fondamentale in chiave salvezza. Il club rossoblù è a caccia della svolta per provare a rimanere in Serie A, dopo mesi a dir poco difficile e una sola vittoria ottenuta nel 2021/2022, sotto l'attuale tecnico Walter Mazzarri.

La prima giornata di ritorno di Serie A nel giorno dell'Epifania è per ora confermata, a differenza di una Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus che potrebbe giocarsi a maggio. Di certo c'è comunque la presenza di molteplici casi di covid nella massima serie, giorno dopo giorno.