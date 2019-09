Cafu ringrazia tutti dopo la morte del figlio: "Continuate a pregare per noi"

A quarantotto ore dalla tragica morte del figlio Danilo, Marcos Cafu ha affidato ai social i ringraziamenti per i tanti messaggi ricevuti da tutto il mondo del calcio e non solo.

L'ex terzino di e ha inoltre chiesto di continuare a pregare per lui e la sua famiglia dopo la tragedia che li ha colpiti.

"Vorremmo ringraziare tutti voi per il supporto! Grazie per ogni messaggio, per la preoccupazione e per tutto il vostro affetto. Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza nel mio recupero e di tutta la mia famiglia. Che tutti possano continuare a pregare per noi. Il vostro sostegno ci rafforza".