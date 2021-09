Il Bologna annuncia: "Soumaoro positivo al Covid"

Il difensore del Bologna Adama Soumaoro è risultato positivo al Covid-19: il giocatore è in isolamento.

Un altro caso di Covid-19 in Serie A, che stavolta colpisce il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il club rossoblù, impegnato domenica alle 12.30 al Dall'Ara contro la Lazio, ha fatto sapere che Adama Soumaoro è risultato positivo al tampone effettuato.

Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

"Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

Mihajlovic non potrà quindi contare sul difensore transalpino contro la Lazio di Sarri, ma provvidenziale può a questo punto risultare la sosta per gli impegni delle Nazionali (che scatterà proprio dopo questo turno di campionato) che potrebbe consentire al giocatore di saltare un minor numero di partite.

Soumaoro sin qui in stagione ha collezionato due gettoni complessivi: uno in Coppa Italia (90’ contro la Ternana) e uno in Serie A (9’ contro l’Atalanta nella seconda giornata).