Besiktas, la fidanzata di Karius si ritrova l'auto imbrattata: "Perdente"

Loris Karius può rimanere al Besiktas, ma la reazione del tifo non è delle migliori: l'auto della compagna è stata imbrattata con la scritta 'loser".

Poco da fare: Loris Karius è e sarà per sempre ricordato come il portiere delle papere in una finale di , quella della scorsa edizione in cui proprio lui regalò due reti al . Ma non è che l'avventura in prestito al sia andata molto meglio.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I bianconeri hanno concluso la Turkish Super Lig al terzo posto, dietro al campione e all'Istanbul, ma ancora una volta la stagione di Karius è stata puntellata di errori. Tanto che qualcuno non ha preso bene le parole del presidente Fikret Orman, che nelle scorse ore ha annunciato di voler trasformare il prestito del portiere tedesco dal in acquisto definitivo.

Lo dimostra una foto postata dalla fidanzata di Karius, la bellissima modella Sophia Thomalla. Una fiammante auto nera rovinata da una scritta che occupa tutta la fiancata: "Loser". Ovvero, in inglese, perdente.

L'automobile è quella della Thomalla, ma è facile - quasi scontato - immaginare che il bersaglio in realtà sia Karius, il suo fidanzato. Il quale, in caso di permanenza al Besiktas, dovrà ancora una volta affrontare lo scetticismo di tutti coloro che hanno ancora in mente la disavventura di Kiev.