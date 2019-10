Disavventura Asprilla: operato alla mano per... troppi tweet!

Faustino Asprilla ha subìto un intervento chirurgico alla mano: il motivo? I troppi tweet di sostegno all'ex presidente colombiano Uribe.

Faustino Asprilla è da sempre un tipo eccentrico: sono noti i comportamenti spesso al di sopra delle righe che in lo hanno reso un personaggio dalla grande fama, non solo per quanto riguarda le antiche prodezze sui campi da calcio.

L'ex attaccante del è molto conosciuto sui social, in particolare su Twitter che usa parecchio per condividere le proprie opinioni con i tifosi. Ma a furia di scrivere tweet stava per rimetterci... una mano.

Asprilla ha pubblicato una foto che lo ritrae sdraiato su un letto d'ospedale dopo aver subìto un piccolo intervento chirurgico alla mano destra.

No todo es rumba, por acá ando en recuperación de una cirugía en una mano, espero estar listo para el picaíto en San Andrés junto a los @nicolasgob, @aristigol09, @JJTrellezV y los que se apunten.

Se me jodio la mano de tanto tuitiar. pic.twitter.com/QbsxeuNgwS — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 10, 2019

"Mi sto riprendendo da un intervento chirurgico alla mano che è stata incasinata dall'invio di così tanti tweet".

Il riferimento è ai tweet di sostegno per l'ex presidente colombiano Alvaro Uribe, finito nella bufera per accuse di frode e corruzione che hanno spinto il buon Asprilla a prendere le sue difese, in quanto fervente sostenitore. Magari, però, la prossima volta ci penserà un po' di più prima di scatenarsi a colpi di 'cinguettii'.