Alta tensione in Liverpool-Arsenal: Klopp e Arteta quasi vengono alle mani

Sì, il fair play della Premier League. Ok, l'atmosfera meno tesa rispetto ad altre latitudini. Però anche in Inghilterra, ogni tanto, perdono l'aplomb. Chiedere per informazioni a Jurgen Klopp e Mikel Arteta, che al 33' del primo tempo di Liverpool-Arsenal sono quasi venuti alle mani.

Tutto è iniziato in campo, con un contrasto aereo tra Mané e Tomiyasu. L'attaccante del Liverpool ha allargato troppo il braccio, colpendo l'ex bolognese con una gomitata e provocando l'ira di Arteta, che ha evidentemente chiesto all'arbitro Oliver una sanzione nei confronti del senegalese.

L'articolo prosegue qui sotto

A quel punto è entrato in scena Klopp, che si è scagliato pesantemente contro il collega, urlandogli di tutto e avvicinandosi alla sua panchina. Arteta non si è fatto intimorire e non è arretrato di un centimetro. Anzi, soltanto i suoi assistenti hanno evitato il contatto fisico con Klopp, trattenendo lo spagnolo e impedendogli di avvicinarsi al manager avversario.

Minuti di tensione assoluta in cui l'attenzione, chiaramente, è scivolata via dal campo verso le due panchine. Klopp esagitato, Arteta idem. Con i rispettivi staff a tentare faticosamente di riportare alla ragione i due allenatori. Alla fine Oliver, in maniera salomonica, una volta placati gli animi ha estratto un cartellino giallo a testa.

Quanto a Mané, il senegalese non è stato punito dall'arbitro in occasione della gomitata a Tomiyasu che ha originato il diverbio. Una decina di minuti più tardi è stato invece ammonito per un altro fallo, questa volta su White. Ma nel frattempo proprio lui ha portato in vantaggio il Liverpool, firmando l'1-0 al 39'.