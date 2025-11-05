Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
adidas FIFA World Cup 2026 home kit launchadidas
Angelica Daujotas

Adidas svela le divise casalinghe per i Mondiali 2026 di ventidue nazionali tra cui Argentina, Italia, Spagna, Germania e tante altre

Adidas lancia la sua più grande collezione di divise da casa in vista dei Mondiali FIFA 2026.

Con l'avvicinarsi della più grande Coppa del Mondo FIFA della storia, Adidas è salita alla ribalta presentando la sua più ampia collezione di divise delle nazionali, una celebrazione travolgente di identità, innovazione e design. In vista dell'evento clou del 2026, il marchio ha realizzato 22 maglie personalizzate per le federazioni partner, ognuna delle quali racconta una storia radicata nella tradizione e allo stesso tempo punta verso una nuova era per questo sport.

Acquista le divise adidas della Coppa del Mondo 2026

Dalle tradizionali strisce azzurro cielo dell'Argentina alla geometria reinventata della divisa della Germania, ai toni ispirati all'orizzonte di quella del Giappone, ogni maglia trasmette l'essenza della propria nazione in una forma fresca e contemporanea. La collezione riflette l'evoluzione del design calcistico, che fonde nostalgia e modernità, rendendo omaggio ai trionfi del passato e abbracciando l'energia globale di una nuova generazione di giocatori e tifosi.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 1adidas

Queste maglie non sono solo una dichiarazione di stile, ma sono realizzate con la tecnologia più avanzata di Adidas fino ad oggi. Progettate per resistere ai diversi climi del Canada, del Messico e degli Stati Uniti, ogni maglia incorpora materiali CLIMACOOL+ di nuova generazione e zone di ventilazione studiate appositamente per mantenere i giocatori freschi e concentrati sul campo da calcio più importante del mondo. I dettagli sottili, dagli stemmi alle iscrizioni nascoste, meritano un'osservazione più attenta, creando un senso di scoperta che va oltre i 90 minuti.

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 2adidas

Per Adidas, la collezione 2026 non è semplicemente un omaggio all'orgoglio nazionale, ma un invito a connettersi. "La divisa nazionale è un simbolo di unità e orgoglio", afferma Sam Handy, GM di adidas Football. "Questi modelli rendono omaggio alle radici di ogni nazione e celebrano una nuova era in cui ogni tifoso, ovunque si trovi, è parte della storia".

adidas FIFA World Cup 2026 home kits 3adidas

Mentre il calcio si prepara a unire i continenti per la prima volta nella storia dei Mondiali, l'ultima collezione di Adidas cattura questo spirito globale sotto forma di tessuto, intrecciando storia, cultura e innovazione in maglie che promettono di definire il prossimo capitolo di questo splendido sport.

I tifosi non dovranno aspettare a lungo per avere tra le mani i nuovi modelli, poiché tutte le nuove maglie Home Adidas delle federazioni saranno disponibili per l'acquisto a partire da giovedì 6 novembre 2025.

Acquista ora le divise Adidas della Coppa del Mondo FIFA 2026

Galleria delle divise adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Algeria

adidas FIFA World Cup 2026 - Algeriaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 - Algeria 3adidas

Argentina

adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentinaadidasadidas FIFA World Cup 2026 - Argentina 2adidas

Belgio

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgiumadidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 1adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Belgium 2adidas

Cile

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Chile 3adidas

Colombia

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Colombia 3adidas

Costa Rica

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Costa Rica 3adidas

Germania

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

Ungheria

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Hungaryadidas

Italia

adidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 2adidasadidas FIFA World Cup 2026 kit - Italy 3adidas

Giappone

Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 2adidasJapan adidas FIFA World Cup 2026 kit 3adidas

Messico

Adidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidasAdidas FIFA World Cup Kit MexicoAdidas

Irlanda del Nord

Adidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit Northern IrelandAdidas

Perù 

Adidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidasAdidas FIFA World Cup Kit PeruAdidas

Scozia

Adidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidasAdidas FIFA World Cup Kit ScotlandAdidas

Spagna

Adidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SpainAdidas

Svezia

Adidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidasAdidas FIFA World Cup Kit SwedenAdidas

Ucraina

Adidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidasAdidas FIFA World Cup Kit UkraineAdidas

Venezuela

Adidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidasAdidas FIFA World Cup Kit VenezuelaAdidas

Galles 

Adidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidasAdidas FIFA World Cup Kit WalesAdidas

