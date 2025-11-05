Con l'avvicinarsi della più grande Coppa del Mondo FIFA della storia, Adidas è salita alla ribalta presentando la sua più ampia collezione di divise delle nazionali, una celebrazione travolgente di identità, innovazione e design. In vista dell'evento clou del 2026, il marchio ha realizzato 22 maglie personalizzate per le federazioni partner, ognuna delle quali racconta una storia radicata nella tradizione e allo stesso tempo punta verso una nuova era per questo sport.

Dalle tradizionali strisce azzurro cielo dell'Argentina alla geometria reinventata della divisa della Germania, ai toni ispirati all'orizzonte di quella del Giappone, ogni maglia trasmette l'essenza della propria nazione in una forma fresca e contemporanea. La collezione riflette l'evoluzione del design calcistico, che fonde nostalgia e modernità, rendendo omaggio ai trionfi del passato e abbracciando l'energia globale di una nuova generazione di giocatori e tifosi.

adidas

Queste maglie non sono solo una dichiarazione di stile, ma sono realizzate con la tecnologia più avanzata di Adidas fino ad oggi. Progettate per resistere ai diversi climi del Canada, del Messico e degli Stati Uniti, ogni maglia incorpora materiali CLIMACOOL+ di nuova generazione e zone di ventilazione studiate appositamente per mantenere i giocatori freschi e concentrati sul campo da calcio più importante del mondo. I dettagli sottili, dagli stemmi alle iscrizioni nascoste, meritano un'osservazione più attenta, creando un senso di scoperta che va oltre i 90 minuti.

adidas

Per Adidas, la collezione 2026 non è semplicemente un omaggio all'orgoglio nazionale, ma un invito a connettersi. "La divisa nazionale è un simbolo di unità e orgoglio", afferma Sam Handy, GM di adidas Football. "Questi modelli rendono omaggio alle radici di ogni nazione e celebrano una nuova era in cui ogni tifoso, ovunque si trovi, è parte della storia".

adidas

Mentre il calcio si prepara a unire i continenti per la prima volta nella storia dei Mondiali, l'ultima collezione di Adidas cattura questo spirito globale sotto forma di tessuto, intrecciando storia, cultura e innovazione in maglie che promettono di definire il prossimo capitolo di questo splendido sport.

I tifosi non dovranno aspettare a lungo per avere tra le mani i nuovi modelli, poiché tutte le nuove maglie Home Adidas delle federazioni saranno disponibili per l'acquisto a partire da giovedì 6 novembre 2025.

Galleria delle divise adidas per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Algeria

adidas adidas adidas

Argentina

adidas adidas adidas

Belgio

adidas adidas adidas

Cile

adidas adidas adidas

Colombia

adidas adidas adidas

Costa Rica

adidas adidas adidas

Germania

adidas adidas adidas

Ungheria

adidas

Italia

adidas adidas adidas

Giappone

adidas adidas adidas

Messico

Adidas Adidas Adidas

Irlanda del Nord

Adidas Adidas Adidas

Perù

Adidas Adidas Adidas

Scozia

Adidas Adidas Adidas

Spagna

Adidas Adidas Adidas

Svezia

Adidas Adidas Adidas

Ucraina

Adidas Adidas Adidas

Venezuela

Adidas Adidas Adidas

Galles

Adidas Adidas Adidas