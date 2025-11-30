Zirkzee esce dal tunnel: decisivo in Crystal Palace-Manchester United, è tornato a segnare dopo 7 mesi e mezzo

Al Selhurst Park è accaduto un doppio mezzo miracolo: il Manchester United ha vinto - in rimonta, peraltro - e Joshua Zirkzee ha segnato. Il tutto nella stessa partita, il tutto nello stesso pomeriggio da ricordare.
La squadra di Ruben Amorim ha ribaltato un iniziale svantaggio e si è imposta per 2-1 in casa del Crystal Palace: in questo modo non solo ha fatto un bel passo verso l'alto della classifica di Premier League, quanto ha riscattato la sconfitta interna di lunedì scorso contro l'Everton.
Una delle due reti, appunto, è stata di Zirkzee. Il quale, contro il Palace, è uscito da un incubo realizzativo che durava addirittura da sette mesi e mezzo: un'eternità, specialmente per un attaccante.