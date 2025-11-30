Pubblicità
Stefano Silvestri

Zirkzee esce dal tunnel: decisivo in Crystal Palace-Manchester United, è tornato a segnare dopo 7 mesi e mezzo

L'ex attaccante del Bologna ha segnato la rete del momentaneo 1-1 al Selhurst Park, prima del vantaggio definitivo di Mount: prima di oggi era a digiuno addirittura da aprile.

Al Selhurst Park è accaduto un doppio mezzo miracolo: il Manchester United ha vinto - in rimonta, peraltro - e Joshua Zirkzee ha segnato. Il tutto nella stessa partita, il tutto nello stesso pomeriggio da ricordare.

La squadra di Ruben Amorim ha ribaltato un iniziale svantaggio e si è imposta per 2-1 in casa del Crystal Palace: in questo modo non solo ha fatto un bel passo verso l'alto della classifica di Premier League, quanto ha riscattato la sconfitta interna di lunedì scorso contro l'Everton.

Una delle due reti, appunto, è stata di Zirkzee. Il quale, contro il Palace, è uscito da un incubo realizzativo che durava addirittura da sette mesi e mezzo: un'eternità, specialmente per un attaccante.

  • IL GOAL CONTRO IL PALACE

    A passare in vantaggio per primo è stato il Crystal Palace, a segno nella prima frazione col solito Mateta. Ma dopo l'intervallo è comparso sulla scena Zirkzee, uomo chiave per avviare la rimonta del Manchester United.

    Al 54' Bruno Fernandes ha scodellato in area un pallone su punizione, l'ex attaccante del Bologna lo ha controllato spalle alla porta e da posizione quasi impossibile lo scaricato in rete con un sinistro incrociato, trovando l'1-1.

    A completare la rimonta 9 minuti più tardi sarebbe stato Mason Mount, servito ancora una volta da Fernandes e determinante per regalare i tre punti alla formazione di Amorim.

  • DIGIUNO INTERROTTO

    Per Zirkzee, titolare al Selhurst Park, si è trattato appena della settima presenza stagionale, la sesta in Premier League: Amorim lo ha schierato dall'inizio per sopperire alle assenze contemporanee di Matheus Cunha e di Sesko.

    L'olandese non aveva mai segnato prima di oggi nel 2025/2026. E in generale non era mai riuscito a trovare la via della rete negli ultimi mesi: l'ultima volta lo aveva fatto addirittura il 10 aprile, sette mesi e mezzo fa circa.

    In quell'occasione Zirkzee era andato a segno in casa del Lione nel quarto d'andata di Europa League, finito 2-2: era entrato dalla panchina e aveva trovato il momentaneo 1-2 a un paio di minuti dalla fine, prima che Onana rovinasse tutto regalando il pari ai francesi in pieno recupero.

    Scontata e comprensibile, dunque, l'esultanza di Zirkzee dopo aver segnato col Crystal Palace: un gesto liberatorio, quasi a voler espellere ogni sentimento negativo provato da aprile a oggi.

  • TRA INFORTUNI E MERCATO

    Cos'è successo, appunto, da quel 10 aprile? Qualcosa è accaduto, sì. Zirkzee ha saltato diverse partite per un infortunio al tendine del ginocchio sinistro e il suo rendimento non esaltante (eufemismo) ha fatto il resto.

    49 presenze, 7 reti e 3 assist: questo recita il bilancio dell'ex bolognese nella sua prima stagione con la maglia del Manchester United. Per questo il club in estate ha comprato Cunha, Sesko, ma anche Mbeumo. Per questo Amorim ha lasciato più volte in panchina Zirkzee in questo primo scorcio di 2025/2026. E per questo in estate si è parlato così tanto di lui in chiave mercato.

    Alla fine, nonostante le solite voci su un immediato ritorno in Serie A, Joshua è però rimasto a Manchester. Anche se le voci in questione sembrano destinate a tornare di moda tra poche settimane, con l'apertura della finestra invernale.

  • VA ALLA ROMA?

    Ogni riferimento a un possibile trasferimento alla Roma non è per nulla casuale. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato le indiscrezioni, confermando come il Manchester United sia intenzionato a cedere Zirkzee a gennaio e come i giallorossi siano pronti a mettere le mani su di lui.

    I problemi offensivi di Gasperini, che fin qui ha avuto risposte poco soddisfacenti sia da Dovbyk che da Ferguson, sono del resto noti. Ed è per questo che i giallorossi sembrano davvero intenzionati a portarsi a casa un nuovo attaccante a metà stagione, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

    Andrà compreso però se il sinistro vincente del Selhurst Park cambierà qualcosa in questo senso. Se, cioè, permetterà a Zirkzee di aumentare il livello della propria fiducia e di diventare finalmente qualcuno allo United. Intanto, dopo sette mesi e mezzo, l'olandese è finalmente uscito dal tunnel.

