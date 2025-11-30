Zirkzee esce dal tunnel: decisivo in Crystal Palace-Manchester United, è tornato a segnare dopo 7 mesi e mezzo

Ogni riferimento a un possibile trasferimento alla Roma non è per nulla casuale. La Gazzetta dello Sport ha rilanciato le indiscrezioni, confermando come il Manchester United sia intenzionato a cedere Zirkzee a gennaio e come i giallorossi siano pronti a mettere le mani su di lui.

I problemi offensivi di Gasperini, che fin qui ha avuto risposte poco soddisfacenti sia da Dovbyk che da Ferguson, sono del resto noti. Ed è per questo che i giallorossi sembrano davvero intenzionati a portarsi a casa un nuovo attaccante a metà stagione, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Andrà compreso però se il sinistro vincente del Selhurst Park cambierà qualcosa in questo senso. Se, cioè, permetterà a Zirkzee di aumentare il livello della propria fiducia e di diventare finalmente qualcuno allo United. Intanto, dopo sette mesi e mezzo, l'olandese è finalmente uscito dal tunnel.