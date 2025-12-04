Zirkzee va ancora a corrente alternata, ma il Manchester United non può rinunciare a lui a gennaio

La prestazione di Zirkzee contro il Palace riassume quello che fin qui è stato suo percorso al Manchester United. Nella prima metà della partita ha offerto ben poco, senza effettuare alcun tiro e perdendo la maggior parte dei duelli aerei.

Ma tutto è cambiato nel secondo tempo. Ha sigliato quello che è sicuramente il suo goal più bello con la maglia dello United, ma soprattutto la sua prestazione è nettamente migliorata. La precisione dei passaggi di Zirkzee è passata dal 57% al 77% ed è stato anche più combattivo.

Ha infatti vinto il doppio dei duelli aerei nell'ultima mezz'ora rispetto ai primi 60 minuti. Uno di questi ha permesso allo United di ottenere il calcio di punizione con il quale Mason Mount ha segnato il goal della vittoria.