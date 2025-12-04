Pubblicità
Zirkzee gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Zirkzee va ancora a corrente alternata, ma il Manchester United non può rinunciare a lui a gennaio

Joshua Zirkzee contro il Crystal Palace ha ricordato al Manchester United perché dovrebbe resistere a qualsiasi offerta nel corso della sessione di mercato di gennaio.

Il dicembre 2024 è stato un mese strano per Joshua Zirkzee. È iniziato con una doppietta contro l'Everton, ma si è concluso con un'umiliazione: la sostituzione al 33° minuto nella partita persa dallo United contro il Newcastle, tra gli applausi beffardi dei propri tifosi.

A distanza di dodici mesi, il suo status non è cambiato. Non aveva mai giocato da titolare fino alla sconfitta casalinga contro l'Everton di fine di novembre, quando la sua prestazione deludente contro un avversario in dieci, sembrava giustificare il fatto che Ruben Amorim lo utilizzasse così poco. Quando i tifosi dello United hanno poi saputo che Zirkzee sarebbe stato titolare nella partita successiva contro il Crystal Palace, alcuni hanno scherzato nei gruppi WhatsApp dicendo che non l'avrebbero guardata.

Ma in quella occasione l'attaccante olandese ha contribuito in modo determinante a trasformare una sconfitta certa in una vittoria.

Non era la prima volta che Zirkzee regalava momenti spettacolari in maniera totalmente insapettata, e la cosa ha ricorcato che lo United non può permettersi di cederlo nel corso della sessione di mercato di gennaio, nonostante non sia mai riuscito veramente a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN UTDAFP

    FROM ZERO TO HERO

    La prestazione di Zirkzee contro il Palace riassume quello che fin qui è stato suo percorso al Manchester United. Nella prima metà della partita ha offerto ben poco, senza effettuare alcun tiro e perdendo la maggior parte dei duelli aerei.

    Ma tutto è cambiato nel secondo tempo. Ha sigliato quello che è sicuramente il suo goal più bello con la maglia dello United, ma soprattutto la sua prestazione è nettamente migliorata. La precisione dei passaggi di Zirkzee è passata dal 57% al 77% ed è stato anche più combattivo.

    Ha infatti vinto il doppio dei duelli aerei nell'ultima mezz'ora rispetto ai primi 60 minuti. Uno di questi ha permesso allo United di ottenere il calcio di punizione con il quale Mason Mount ha segnato il goal della vittoria.

  • Real Sociedad de Futbol v Manchester United - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    LA RINASCITA E' DURATA POCO

    Zirkzee ha già dimostrato in passato di saper ribaltare la situazione, dato che è riuscito a farlo dopo quella straziante partita contro il Newcastle di dodici mesi fa. Due settimane dopo, ha segnato il rigore decisivo nella vittoria contro l'Arsenal nel terzo turno della FA Cup ed è stato acclamato dai 9.000 tifosi dello United che avevano affollato il settore ospiti dell'Emirates Stadium, evidentemente desiderosi di farlo sentire nuovamente apprezzato dopo il trattamento riservatogli all'Old Trafford.

    Poche settimane dopo, Zirkzee ha completato la sua ascesa quando il suo nome è stato cantato sulle note della hit dei Cranberries "Zombie" dopo aver segnato contro la Real Sociedad a San Sebastian. Ha poi segnato in un'altra partita in trasferta di Europa League, quando ha portato in vantaggio lo United a Lione con un colpo di testa nel finale.

    Ma nella partita successiva a Newcastle, la sua stagione è finita quando si è infortunato ad una coscia. È riuscito a recuperare in tempo per entrare dalla panchina nella finale di Europa League, ma non è stato un ritorno trionfale, poiché non è riuscito a impedire allo United di subire la sconfitta contro il Tottenham.

    Deve essere stata frustrante per lui, quindi, vedere arrivare tanti nuovi attaccanti per un valore di 200 milioni di sterline. Dopo aver faticato a mantenere il posto da titolare la scorsa stagione, anche quando Rasmus Hojlund era in difficoltà, Zirkzee all'inizio di questa nuova annata è stato superato nelle gerarchie dal nuovo arrivato Sesko.

  • Fulham v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    SOPRATTUTTO LA ROMA SU ZIRKZEE

    Zirkzee è chiaramante il vice-Sesko e la quinta scelta se si parla di seconde punte o trequartisti. Già a ottobre erano iniziate a circolare voci secondo le quali era frustrato  per la mancanza di opportunità e voleva lasciare la squadra a gennaio.

    Zirkzee non viene convocato in Nazionale da oltre un anno e, con i Mondiali alle porte, c'è da capire perché vorrebbe cambiare aria. 

    Si è parlato di Everton e West Ham come potenziali destinazioni in Premier League, ma l'interesse è forte soprattutto in Italia, dove Zirkzee ha fatto benissimo con il Bologna. Il suo nome è stato accostato a quelli di Mila, Como e soprattutto Roma, che sta lottando per vincere il suo primo Scudetto dal 2001 e che è alle prese con le difficoltà riscontrate da Artem Dobvyk ed Evan Ferguson in attacco.

    La società giallorossa, tuttavia, è interessata solo a un prestito con opzione di acquisto legata alla qualificazione alla Champions League. In altre parole, si tratta di un accordo con molti rischi e pochi vantaggi per lo United.

  • Manchester United FC v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    SA ESSERE LETALE

    Lo United sa bene quanto sia difficile ingaggiare un attaccante a gennaio e nonostante le difficoltà incontrate da Zirkzee dopo il suo trasferimento in Inghilterra, è chiaro che vale la pena tenerlo in rosa almeno fino all'estate.

    Il gola di Zirkzee contro il Palace è stato un promemoria per ricordare quanto sappia essere letale. Sebbene sia un giocatore noto più per la sua capacità di servire gli altri che per quella di segnare, l'olandese può comunque decidere le partite con un solo tocco.

    Il suo goal al Selhurst Park è stato il più bello con la maglia dello United, ma aveva già dimostrato di avere caratteristiche da bomber vero al suo debutto contro il Fulham, quando con un abile tiro al volo decise la sfida. Contro la Real Sociedad, ha trovato la via della rete con una potente conclusione da fuori area che ha ribadito quanto forte sia anche dal punto di vista balistico.

    Nonostante sia un destro naturale, Zirkzee è altrettanto a suo agio nel calciare di sinistro.

  • Manchester United FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    "NON SI TRATTA SOLO DI SEGNARE"

    Zirkzee ha un controllo e una tecnica superiori rispetto a molti suoi coetanei, ma in Inghilterra ha dovuto fare i conti con l'aspetto fisico del gioco. Willem Weijs, suo ex allenatore all'Anderlecht, lo ha sottolineato a Sky Sports quando ha detto, riferendosi a Zirkzee: "A volte questo può essere un problema per i giocatori. Credono che conti solo l'abilità, segnare goal e giocare un bel calcio, ma a livello professionistico si richiedono anche altre cose".

    Amorim ha espresso un concetto simile dopo la vittoria contro il Palace: "Non sono stati solo i goal, ma anche le azioni. Nel primo tempo ha faticato nei duelli. Nel secondo tempo ne ha vinti alcuni e siamo migliorati molto grazie alla qualità di Josh, ed è importante che lui capisca che non si tratta solo di segnare.

    I goall danno fiducia, ma Joshua è anche migliorato molto nel modo in cui tiene la palla. Questo dovrebbe dargli molta fiducia. Influenza il gioco e questo è importante per noi Deve mantenere questo livello in allenamento".

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty

    DEVE FARSI TROVARE PRONTO

    Zirkzee ha lasciato intendere che gli mancava la fiducia in se stesso a causa del suo digiuno da goal quando ha dichiarato: "Soi in uno dei club più importanti al mondo e devi dare il massimo. Se non segni per molto tempo, questo può influire sul tuo rendimento".

    Ma se Zirkzee sperava in una pacca sulla spalla dal suo allenatore dopo la sua prestazione al Palace, si sbagliava. Prima dell'incontro di giovedì con il West Ham, Amorim ha tenuto a sottolineare che Zirkzee aveva avuto la sua occasione in squadra solo a causa delle recenti assenze di Matheus Cunha e Sesko.

    "Josh sta giocando perché abbiamo avuto molti infortuni. Dobbiamo essere chiari su questo. Il calcio è così. Devi solo essere pronto quando arriva l'occasione. Quando arriva l'occasione, ancora una volta, voglio solo vincere. Non guardo le facce. Devi solo essere pronto e andrà tutto bene".

    Zirkzee non era ancora pronto contro l'Everton o nel primo tempo contro il Palace, ma ha ricordato ad Amorim e ai tifosi dello United che è un giocatore capace di produrre momenti di alto livello, anche se fatica a farlo con regolarità. L'olandese ha vissuto alti e bassi come pochi altri giocatori nella sua breve permanenza all'Old Trafford, ma ha dimostrato che vale la pena insistere con lui fino alla fine della stagione.

