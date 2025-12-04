Zirkzee va ancora a corrente alternata, ma il Manchester United non può rinunciare a lui a gennaio

Il dicembre 2024 è stato un mese strano per Joshua Zirkzee. È iniziato con una doppietta contro l'Everton, ma si è concluso con un'umiliazione: la sostituzione al 33° minuto nella partita persa dallo United contro il Newcastle, tra gli applausi beffardi dei propri tifosi.
A distanza di dodici mesi, il suo status non è cambiato. Non aveva mai giocato da titolare fino alla sconfitta casalinga contro l'Everton di fine di novembre, quando la sua prestazione deludente contro un avversario in dieci, sembrava giustificare il fatto che Ruben Amorim lo utilizzasse così poco. Quando i tifosi dello United hanno poi saputo che Zirkzee sarebbe stato titolare nella partita successiva contro il Crystal Palace, alcuni hanno scherzato nei gruppi WhatsApp dicendo che non l'avrebbero guardata.
Ma in quella occasione l'attaccante olandese ha contribuito in modo determinante a trasformare una sconfitta certa in una vittoria.
Non era la prima volta che Zirkzee regalava momenti spettacolari in maniera totalmente insapettata, e la cosa ha ricorcato che lo United non può permettersi di cederlo nel corso della sessione di mercato di gennaio, nonostante non sia mai riuscito veramente a ritagliarsi un ruolo da protagonista.