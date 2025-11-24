Pubblicità
Andrea Ajello

Zapata titolare con il Torino per la prima volta dopo l'infortunio: il centravanti non partiva dall'inizio da oltre un anno

Duvan Zapata torna a giocare dal primo minuto dopo il grave infortunio al ginocchio: fuori per un problema fisico dell'ultima ora Ché Adams oltre a Simeone, che ne avrà per qualche settimana.

È passato più di un anno da quando Duvan Zapata aveva giocato l'ultima volta da titolare con il Torino, ad ottobre 2024. 

Dopo un inizio molto positivo, l'infortunio al ginocchio per il centravanti colombiano, fuori per  tutta la passata stagione.

L'attesa però è finita perché Zapata finalmente è comparso di nuovo negli undici della distinta che affronterà il Como nel posticipo della dodicesima giornata.

Una scelta dettata dai problemi fisici degli altri attaccanti, prima di Simeone e poi di Adams e che il capitano del Torino cercherà di sfruttare. 

  • L'ULTIMA PARTITA DA TITOLARE DI ZAPATA

    Era il 5 ottobre quando a San Siro, Zapata fu costretto ad abbandonare il campo a pochi minuti dalla fine, in lacrime per l'infortunio al ginocchio. Gli esami avevano confermato l'esito peggiore, la rottura del legamento crociato.

    Un infortunio che ha condizionato pesantemente la stagione della squadra granata, che fino a quel momento era stata una delle sorprese positive del campionato grazie anche ai goal del colombiano (tre nelle prime sette). 

  • TITOLARE DOPO 415 GIORNI

    Più di un anno, per la precisione 415 giorni; questo il tempo passato da Zapata senza più scendere in campo dal primo minuto. L'attaccante granata infatti è tornato in campo alla quarta giornata di questo campionato, giocando poi sette partite tra campionato e Coppa Italia ma mai dall'inizio.

    Solo qualche spezzone nel finale con al massimo un minutaggio di 21 minuti. In totale appena 63 minuti il tempo in cui Zapata è stato in campo in questa prima parte di stagione.

    Un minutaggio che però si alza inevitabilmente con la partita odierna contro il Como. 

  • OUT SIMEONE E ADAMS

    La possibilità di vedere titolare Zapata c'era già alla vigilia di Torino-Como, considerando l'assenza di Giovanni Simeone, out per infortunio. L'argentino rimarrà fuori per oltre un mese.

    Ma a ridosso della partita si è fermato anche Ché Adams a causa di un forte attacco di gastroenterite. L'attaccante non è riuscito neanche ad andare in panchina.

    Zapata è quindi l'unico centravanti a disposizione di Baroni per il Como e a supporto del colombiano ci sarà la coppia Vlasic-Ngonge. 

