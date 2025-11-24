Zapata titolare con il Torino per la prima volta dopo l'infortunio: il centravanti non partiva dall'inizio da oltre un anno

È passato più di un anno da quando Duvan Zapata aveva giocato l'ultima volta da titolare con il Torino, ad ottobre 2024.

Dopo un inizio molto positivo, l'infortunio al ginocchio per il centravanti colombiano, fuori per tutta la passata stagione.

L'attesa però è finita perché Zapata finalmente è comparso di nuovo negli undici della distinta che affronterà il Como nel posticipo della dodicesima giornata.

Una scelta dettata dai problemi fisici degli altri attaccanti, prima di Simeone e poi di Adams e che il capitano del Torino cercherà di sfruttare.