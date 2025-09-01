Pubblicità
Pubblicità
Yuri AlbertoGetty/GOAL
Tauan Ambrósio

Hidden Gems FC - Yuri Alberto, il bomber del Corinthians che piace anche alla Roma

Il 24enne del Corinthians ha azzerato le critiche ed ora piace alle big europee, Roma compresa: clausola rescissoria per l'estero da 100 milioni.

Pubblicità

Yuri Alberto ha solo 24 anni, ma ha già vissuto così tante esperienze nel mondo del calcio che spesso pensiamo, erroneamente, che l'attuale eroe del Corinthians sia più vecchio di quanto non sia in realtà. La combinazione tra la sua giovane età e la sua comprovata abilità nel segnare goal rende questo numero 9 un bersaglio costante delle attenzioni delle squadre europee.

L'attaccante è spesso accostato a club della Premier League e ha fatto notizia anche per l'interesse dimostrato da Roma e Atletico Madrid. È un percorso naturale per chi si è distinto per le sue capacità e il suo record di goal fin da bambino, ma il cui passaggio al calcio professionistico si è rivelato molto più difficile del previsto.

Forse questa irregolarità che ha caratterizzato i suoi primi anni spiega perché Yuri Alberto è tra quelli inclusi nel gruppo Hidden Gems FC, una lista che comprende giocatori che non sono necessariamente entrati nel radar dei migliori prospetti mondiali da giovani, ma che sono ancora abbastanza giovani per cambiare il loro status e diventare stelle.

  • Santos v Delfin - Copa CONMEBOL Libertadores 2020Getty Images Sport

    GLI INIZI

    Nato a São José dos Campos, nella campagna di San Paolo, Yuri Alberto si è innamorato del calcio fin da piccolo. Suo padre, Carlos Alberto, era il suo più grande modello di riferimento e Yuri lo guardava spesso giocare nelle partite amatoriali. Il patriarca della famiglia è stato anche il suo primo allenatore, insistendo affinché il giovane Yuri, che era destro, allenasse anche il tiro con il piede sinistro.

    La capacità di segnare con entrambi i piedi, unita a una notevole consapevolezza del proprio corpo, dimostrava che il ragazzo aveva il potenziale per realizzare il suo sogno di diventare un calciatore professionista. E si può dire che Yuri Alberto ha trovato una delle migliori scuole al mondo per affinare il suo talento: il Santos.

    È entrato a far parte del Vila Belmiro nel 2013, lo stesso anno in cui Neymar è partito per Barcellona. Si è trasferito con la madre e le sorelle nella Baixada Santista, più vicino alle strutture del club, mentre suo padre faceva i turni di lavoro a chilometri di distanza per aiutare a finanziare il sogno di suo figlio. Oggi è facile dire che i sacrifici sono stati ripagati. All'accademia giovanile del Peixe, giocando al fianco di Rodrygo, Yuri ha impressionato con i suoi goal e ha persino attirato l'attenzione dell'Arsenal e del Manchester United. Ma trasformare il suo talento in prestazioni costanti a livello professionale si sarebbe rivelato molto più difficile.

    Promosso in prima squadra nel 2017, a soli 16 anni, Yuri ha debuttato con il Santos ed è entrato a far parte di un gruppo selezionato: solo Coutinho, Pelé, Gabriel ed Edu avevano giocato nella squadra senior del club in età più giovane. Ma i goal che segnava con tanta facilità nelle giovanili non arrivavano tra i professionisti. Con le opportunità che diminuivano e il club che attraversava un periodo di instabilità e cambiamenti manageriali, Yuri ha vissuto un'esistenza altalenante tra il calcio giovanile e quello senior. Con l'avvicinarsi della scadenza del suo contratto, è diventato chiaro che un cambiamento era inevitabile.

    • Pubblicità
  • 2020 Brasileirao Series A: Internacional v Botafogo Play Behind Closed Doors Amidst the Coronavirus (COVID - 19) PandemicGetty Images Sport

    BRASILE-RUSSIA-BRASILE

    Frustrato dalle scarse opportunità concessegli dall'allenatore Jesualdo Ferreira e durante le trattative per il rinnovo del contratto, Yuri Alberto ha deciso di trasferirsi all'Internacional nel 2020. La sua partenza non è stata ben accolta dai tifosi del Santos, che lo hanno reso uno dei principali bersagli delle loro critiche.

    Tuttavia, è innegabile che Yuri abbia fatto la scelta giusta. I 10 goal segnati in quella stagione del Brasileirão, segnata dalla pandemia, hanno portato l'Internacional a un passo dal suo primo titolo dal 1979. Nel 2021, ha trovato la rete 19 volte in tutte le competizioni. Non è stato sufficiente per portare un trofeo ai gaúchos, ma è bastato per convincere lo Zenit a offrire circa 25 milioni di euro per il giovane attaccante.

    La sua esperienza nel calcio russo, la sua prima e unica esperienza in Europa fino ad ora, è stata breve: 15 partite, 6 goal e tre assist. Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha accelerato il suo desiderio di tornare in Brasile, dove avrebbe anche avuto maggiore visibilità per realizzare il suo sogno di giocare nella nazionale brasiliana. Questo ha portato al suo trasferimento al Corinthians nel 2022, prima in prestito e poi a titolo definitivo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Corinthians v Internacional - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    DALLE CRITICHE A BOMBER DEL CORINTHIANS

    Da quando è approdato al Corinthians, Yuri ha segnato 70 goal e ha consolidato il suo nome nella storia come miglior marcatore del club del XXI secolo. Il titolo Paulista del 2025 contro il Palmeiras non ha fatto altro che rafforzare il suo legame con i tifosi, consacrandolo come idolo del club. Ma non è stato sempre tutto rose e fiori. I suoi primi due anni al Timão sono stati caratterizzati da alti e bassi, con l'attaccante che ha dovuto affrontare pesanti critiche mentre il club lottava contro la minaccia della retrocessione nei Brasileirões del 2022 e del 2023.

    Nel 2024, Yuri ha rivelato di aver persino considerato l'idea di lasciare il club. "Ero davvero convinto di voler andare via. Non ce la facevo più. Avremmo fatto di tutto per cercare di andarcene. Ero al limite", ha ammesso in un'intervista sul canale YouTube Benja Me Mucho. La svolta è arrivata con l'arrivo dell'allenatore Ramón Díaz, sotto la cui guida Yuri ha segnato 31 goal e ha chiuso la stagione come capocannoniere del campionato brasiliano.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Corinthians v Universidad Central - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    I PUNTI DI FORZA

    Ora, nel 2025, sotto la guida di Dorival Júnior, rimane il principale punto di riferimento offensivo del Corinthians. Prevalentemente destro, ma altrettanto abile con il sinistro e nei duelli aerei, Yuri è particolarmente pericoloso nell'area di rigore, ma contribuisce anche alla costruzione del gioco quando necessario. Le sue accelerazioni in contropiede e il suo instancabile lavoro lo rendono uno degli attaccanti più completi del calcio brasiliano di oggi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-SUDAMERICANA-CORINTHIANS-AMERICAAFP

    CLAUSOLA PER L'ESTERO DA 100 MILIONI

    Nonostante sognasse di trasferirsi nella Premier League - con i club che monitoravano regolarmente la sua situazione - Yuri ha firmato un rinnovo del contratto fino al 2030. La sua clausola rescissoria per i club stranieri è fissata a 100 milioni di euro, garantendo al Corinthians una buona protezione contro l'unico risultato che i suoi tifosi temono: perdere il loro attaccante di punta e idolo.

Coppa
Corinthians crest
Corinthians
COR
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
0