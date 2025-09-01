Hidden Gems FC - Yuri Alberto, il bomber del Corinthians che piace anche alla Roma

Yuri Alberto ha solo 24 anni, ma ha già vissuto così tante esperienze nel mondo del calcio che spesso pensiamo, erroneamente, che l'attuale eroe del Corinthians sia più vecchio di quanto non sia in realtà. La combinazione tra la sua giovane età e la sua comprovata abilità nel segnare goal rende questo numero 9 un bersaglio costante delle attenzioni delle squadre europee.

L'attaccante è spesso accostato a club della Premier League e ha fatto notizia anche per l'interesse dimostrato da Roma e Atletico Madrid. È un percorso naturale per chi si è distinto per le sue capacità e il suo record di goal fin da bambino, ma il cui passaggio al calcio professionistico si è rivelato molto più difficile del previsto.

Forse questa irregolarità che ha caratterizzato i suoi primi anni spiega perché Yuri Alberto è tra quelli inclusi nel gruppo Hidden Gems FC, una lista che comprende giocatori che non sono necessariamente entrati nel radar dei migliori prospetti mondiali da giovani, ma che sono ancora abbastanza giovani per cambiare il loro status e diventare stelle.