Yildiz in Kings League Germania: la stella della Juventus sarà testimonial della competizione

C'è l'annuncio ufficiale della Kings League in Germania, Yildiz sarà uno dei volti della competizione: "La mia casa è il calcio, bello tornarci".

Dopo i successi in Spagna e in Italia, la Kings League allarga gli orizzonti e sempre più paesi hanno deciso di abbracciare la competizione che mescola il calcio con l'intrattenimento.

Poche settimane fa è stata annunciata la nascita della Kings League Germany dopo che c'erano stati gli annunci della Kings League Brazil e della Kings League France. La competizione in Germania inizierà il 12 aprile.

Uno dei volti della Kings League tedesca sarà Kenan Yildiz; il giocatore della Juventus è stato annunciato come testimonial e ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito. Una "presenza" che fa capire come la Kings League si stia sviluppando sempre di più in tutto il Mondo.