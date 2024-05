Xabi Alonso, Guardiola, Gasperini, Ancelotti e non solo: i 21 migliori allenatori del 2023/2024

Tra trionfi e sorprese, la classifica dei tecnici migliori della stagione stilata da GOAL: per l'Italia c'è anche Simone Inzaghi.

Un'altra stagione europea sta volgendo al termine. Si chiuderà sabato, con la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Ma intanto è già il momento di fare il punto su nove mesi di duro lavoro.

In tutta Europa, il 2023/24 sarà ricordato come l'anno dell'Inter campione d'Italia, dell'Atalanta campione dell'Europa League, del super Bayer Leverkusen imbattuto in Bundesliga. Ma anche per gli allenatori che hanno guidato queste squadre.

Ecco dunque la classifica dei 21 migliori tecnici dell'annata.