Vlahovic, McKennie e Kostic centrali, la Juventus riparte da tre giocatori in scadenza: chi può restare

Quanto a McKennie, beh, è il solito McKennie: uno che dove lo metti sta. Che sia in mezzo al campo, a fare il terzino sinistro, l'esterno a tutta fascia sia a destra che a sinistra, perfino il trequartista: sempre a disposizione dell'allenatore di turno.

Per questo l'ex Schalke 04, che ogni anno sembra destinato a salpare verso altri lidi, ogni anno rimane incollato alla Juventus: perché piace agli allenatori. Piaceva ad Allegri, è piaciuto ai suoi successori. E piace anche a Spalletti, che contro Cremonese e Sporting non ha perso occasione di confermargli quella maglia da titolare che già lo statunitense si era preso con Tudor.

Anche McKennie, come Vlahovic, ha il contratto in scadenza al termine della stagione. L'americano è arrivato un po' prima del compagno: nel 2020, l'anno di Andrea Pirlo. A qualcuno piace, ad altri no: normale, non è un giocatore da copertina. Ma fa quel che gli si chiede e spesso lo fa pure bene, e per un allenatore questo conta.