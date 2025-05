Vinicius Junior, Haaland, Estevao Willian: i giocatori in cerca di riscatto al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club si avvicina: tredici giocatori chiamati a rialzarsi negli Stati Uniti dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Manca meno di un mese al Mondiale per Club 2025: format rinnovato con 32 squadre in una fase a gironi ampliata in stile Coppa del Mondo, seguita da turni a eliminazione diretta. La competizione si disputerà in 12 stadi di 11 città degli Stati Uniti, dall'esordio del 14 giugno fino alla finale del 13 luglio.

Squadre provenienti da sei continenti, dal Real Madrid all'Inter Miami, dal Mamelodi Sundowns al Boca Juniors e all'Urawa Red Diamonds, si contenderanno la gloria del titolo mondiale. Per un motivo o per l'altro, ci sono alcuni giocatori che hanno molto da farsi perdonare quest'estate.

Vinicius Junior e Jude Bellingham sono chiamati a disputare un ottimo torneo dopo una stagione deludente in campionato, mentre Lionel Messi ha sulle spalle le speranze di un club e di tutta la MLS. Poi ci sono elementi come Jamie Gittens del Borussia Dortmund, che puntano a una buona prestazione per guadagnarsi un trasferimento milionario nella finestra di mercato estiva. E come dimenticare un giocatore come Estevao? Potrebbe essere questo il torneo della sua consacrazione?