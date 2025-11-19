Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Dusan Vlahovic e le più grandi stelle che non sono riuscite a qualificarsi per i Mondiali del 2026

Mancano ormai meno di sette mesi ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, con il sorteggio della fase a gironi che si terrà a Washington DC il 5 dicembre.
Quarantadue nazioni partecipanti sono già qualificate, quattro squadre provenienti dagli spareggi UEFA e due dagli altri continenti completeranno la rosa a marzo. A parte l'Italia saranno sicuramente presenti tutte le cosiddette nazioni d'élite, dall'Argentina detentrice del titolo e dal Brasile, suo acerrimo rivale, alla Spagna e alla Francia.
Il torneo dovrebbe essere l'ultimo ballo per Lionel Messi, mentre giocatori come Lamine Yamal, Vinicius Jr, Ousmane Dembele e Kylian Mbappe cercheranno di mettere in ombra l'icona dell'Albiceleste. Cristiano Ronaldo è pronto a eguagliare Messi come unico altro giocatore ad aver partecipato a sei Coppe del Mondo quando guiderà nuovamente il Portogallo, Harry Kane guiderà le speranze dell'Inghilterra di Thomas Tuchel ed Erling Haaland salirà per la prima volta sul palcoscenico più importante del calcio internazionale con la Norvegia, outsider del torneo.
Diversi grandi nomi lotteranno per entrare in questa lista nei play-off, ma per alcuni il viaggio è già finito. Questo perché la fase di qualificazione ha mietuto diverse vittime illustri, tra cui due giganti africani e due paesi europei e sudamericani che hanno partecipato a nove finali di Coppa del Mondo ciascuno.
GOAL passa in rassegna le più grandi superstar che sicuramente non illumineranno il Nord America la prossima estate...