Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Dusan Vlahovic e le più grandi stelle che non sono riuscite a qualificarsi per i Mondiali del 2026

La Georgia è stata una delle sorprese di Euro 2024 e Khvicha Kvaratskhelia era stato il motore della squadra che ha raggiunto gli ottavi di finale con le sue vertiginose azioni e il suo instancabile ritmo di gioco. Ma l'ala del Paris Saint-Germain non potrà mettersi in mostra sul palcoscenico più importante la prossima estate.

Kvaratskhelia ha segnato due goal nelle qualificazioni ai Mondiali, tra cui quello nella vittoria per 3-0 sulla Bulgaria, ma la Georgia ha perso quattro delle cinque partite rimanenti e ha chiuso al terzo posto nel Gruppo E, dietro a Spagna e Turchia.

La pesante sconfitta per 4-1 in trasferta contro la stessa Turchia ha segnato il punto più basso e l'allenatore Willy Sagnol dovrà lavorare molto per risollevare il morale della sua squadra, che semplicemente non ha altri giocatori in grado di eguagliare il livello di Kvaratskhelia.