Max Verstappen F1 BrazilGetty Images
Antonio Torrisi

Verstappen può vincere il Mondiale di F1? Cosa serve e quanti punti mancano all'olandese per diventare campione

Un solo Gran Premio alla fine della stagione di Formula 1 e titolo ancora incerto: quanti punti mancano a Norris, Piastri e Verstappen per vincere il Mondiale? I calcoli, il calendario e la classifica piloti.

Sembrava una lotta a due e invece, negli ultimi Gran Premi, è successo di tutto: insomma, Max Verstappen è ancora in lizza per vincere il Mondiale di F1.

Uno scenario che, come detto, rimane sorprendente anche alla luce di una prima parte di stagione che vedeva le McLaren di parecchio superiore a tutte le altre scuderie e che, invece, si è trovata a fronteggiare una Red Bull, quella dell'olandese, in costante crescita.

Ok, ma cosa serve a Verstappen per vincere il Mondiale di F1? Quante gare e quanti punti mancano alla fine? Riepiloghiamo insieme.

  • QUANTE GARE MANCANO IN F1?

    Dopo i due Gp del Qatar, la Sprint Race del 29 novembre e la gara del 30 novembre, resta un solo appuntamento prima della fine del Mondiale.

    La F1 farà tappa ad Abu Dhabi, con il consueto e tradizionale finale di campionato a Yas Marina il 7 dicembre 2025.

  • QUANTI PUNTI MANCANO IN F1?

    Considerando l'ultima gara integrale di Abu Dhabi, in programma domenica 7 dicembre, i punti a disposizione sono solo 25.

  • CLASSIFICA F1 PRIMA DEL GP DI ABU DHABI

    Di seguito la situazione al vertice nella classifica piloti di F1, resa "viva" dopo il GP del Qatar:

    1. Norris 408 punti
    2. Verstappen 396
    3. Piastri 392

  • COSA SERVE A VERSTAPPEN PER VINCERE IL MONDIALE DI F1?

    Max Verstappen può ancora rimontare e sorpassare Norris in vetta al Mondiale nell'ultimo Gp della stagione. Ecco cosa serve:

    VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO SE:

    • Vince ad Abu Dhabi e Norris è terzo o peggiore
  • COSA SERVE A NORRIS PER VINCERE IL MONDIALE

    Ovviamente, vista la distanza tra i piloti in classifica, Lando Norris è ancora favorito per la vittoria del Mondiale di F1.

    NORRIS CAMPIONE SE:
    • Vince il GP di Abu Dhabi o arriva secondo a prescindere dal piazzamento di Verstappen

  • COSA SERVE A PIASTRI PER VINCERE IL MONDIALE

    Il terzo incomodo nella corsa al Mondiale di F1 è Piastri, anche lui infatti può ancora vincerlo. Ma cosa serve?

    PIASTRI CAMPIONE SE:

    • Vince e Norris è quinto o peggiore: Piastri campione
  • QUANDO SI CORRE IL GP DI ABU DHABI DI F1 E DOVE VEDERLO

    Il weekend di F1 ad Abu Dhabi si apre venerdì 5 dicembre e si chiuderà con la gara di domenica 7 dicembre: di seguito il programma completo.

    VENERDÌ 5 DICEMBRE:

    • Ore 10:30: Prove libere 1
    • Ore 14.00: Prove libere 2

    SABATO 6 DICEMBRE:

    • Ore 11:30: Prove libere 3
    • Ore 15.00: Qualifiche gara

    DOMENICA 7 DICEMBRE:

    • Ore 14:00: Gara

    Sarà possibile vedere in diretta TV il GP del Qatar di F1 sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport F1 (al 207). In streaming, poi, la gara sarà visibile su Sky GO e su NOW.