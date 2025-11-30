Verstappen può vincere il Mondiale di F1? Cosa serve e quanti punti mancano all'olandese per diventare campione

Il weekend di F1 ad Abu Dhabi si apre venerdì 5 dicembre e si chiuderà con la gara di domenica 7 dicembre: di seguito il programma completo.

VENERDÌ 5 DICEMBRE:

Ore 10:30: Prove libere 1

Ore 14.00: Prove libere 2

SABATO 6 DICEMBRE:

Ore 11:30: Prove libere 3

Ore 15.00: Qualifiche gara

DOMENICA 7 DICEMBRE:

Ore 14:00: Gara

Sarà possibile vedere in diretta TV il GP del Qatar di F1 sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport F1 (al 207). In streaming, poi, la gara sarà visibile su Sky GO e su NOW.