Verstappen può vincere il Mondiale di F1? Cosa serve e quanti punti mancano all'olandese per diventare campione

Sembrava una lotta a due e invece, negli ultimi Gran Premi, è successo di tutto: insomma, Max Verstappen è ancora in lizza per vincere il Mondiale di F1.
Uno scenario che, come detto, rimane sorprendente anche alla luce di una prima parte di stagione che vedeva le McLaren di parecchio superiore a tutte le altre scuderie e che, invece, si è trovata a fronteggiare una Red Bull, quella dell'olandese, in costante crescita.
Ok, ma cosa serve a Verstappen per vincere il Mondiale di F1? Quante gare e quanti punti mancano alla fine? Riepiloghiamo insieme.