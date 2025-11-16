Verso Inter-Milan, chi ci arriva meglio dopo le Nazionali? Pulisic e Thuram titolari, le condizioni di Rabiot e Dumfries

Pulisic e Thuram sono invece rimasti a Milano, non convocati da Stati Uniti e Francia dopo gli infortuni che hanno avuto. I due giocatori erano già rientrati in campo nell'ultima partita, subentrando però a gara in corso.

Per loro è stato fondamentale poter lavorare con calma in questa sosta in modo da ritrovare la giusta condizione senza rischiare. Aspetto che spinge sia Chivu che Allegri a riproporli finalmente titolari nel derby.

Sono i due giocatori che hanno fatto di più la differenza nelle prime partite stagionali, prima dei problemi fisici e il derby non sarebbe stato lo stesso senza di loro.