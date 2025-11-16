Pubblicità
Andrea Ajello

Verso Inter-Milan, chi ci arriva meglio dopo le Nazionali? Pulisic e Thuram titolari, le condizioni di Rabiot e Dumfries

Si avvicina il derby Inter-Milan, manca una settimana al big match: tra giocatori rimasti ad allenarsi e convocazioni in Nazionale, la situazione e il confronto verso la partita.

Ultimo giro di partite per le Nazionali, alcune delle quali affronteranno gare decisive in questi giorni ma i pensieri vanno già a quello che succederà a San Siro tra una settimana quando si affronteranno Inter e Milan.

Il derby di Milano che metterà contro la capolista (Inter) e chi insegue al terzo posto (Milan) a solo due punti di distanza e con la possibilità quindi di sorpasso in caso di vittoria rossonera.

Cristian Chivu e Massimiliano Allegri avranno la possibilità di preparare la grande sfida con tutta la rosa solo tra qualche giorno, quando torneranno i giocatori convocati in Nazionale. Ma chi uscirà "meglio" da questa sosta? Ci sono da valutare le condizioni di qualche big come Denzel Dumfries e Adrien Rabiot mentre altri big come Marcus Thuram e Christian Pulisic hanno già iniziato la preparazione verso il derby. 

  • I GIOCATORI IMPEGNATI CON LE NAZIONALI

    In totale, Inter e Milan hanno mandato 23 giocatori in Nazionale. Uno in più per i rossoneri (12) rispetto ai nerazzurri (11) anche se tre dei giocatori milanisti sono stati convocati dall'Under 21 delle proprie Nazionali. CONVOCATI INTER IN NAZIONALE
    • Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi, Lautaro Martinez, Petar Sucic, Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Manuel Akanji, Hakan Calhanoglu

    CONVOCATI MILAN IN NAZIONALE

    • Mike Maignan, Christopher Nkunku, Alexis Saelemaekers, Koni de Winter, Matteo Gabbia, Samuele Ricci, Strahinja Pavlović, Luka Modric, Rafael Leao, Zachary Athekame, Davide Bartesaghi, David Odogu


  • PULISIC E THURAM TORNANO DAL 1'

    Pulisic e Thuram sono invece rimasti a Milano, non convocati da Stati Uniti e Francia dopo gli infortuni che hanno avuto. I due giocatori erano già rientrati in campo nell'ultima partita, subentrando però a gara in corso.

    Per loro è stato fondamentale poter lavorare con calma in questa sosta in modo da ritrovare la giusta condizione senza rischiare. Aspetto che spinge sia Chivu che Allegri a riproporli finalmente titolari nel derby. 

    Sono i due giocatori che hanno fatto di più la differenza nelle prime partite stagionali, prima dei problemi fisici e il derby non sarebbe stato lo stesso senza di loro. 

  • DA DUMFRIES A RABIOT, CHI RECUPERA?

    Un altro rossonero rimasto a Milano è Rabiot, non convocato dalla Francia perché non era ancora pronto per rientrare in campo dopo l'infortunio muscolare. Il centrocampista da martedì è atteso di nuovo in gruppo e quindi sarà convocato contro l'Inter con la possibilità anche di partire dal primo minuto se darà garanzie dal punto di vista fisico.

    Dumfries invece è stato chiamato dall'Olanda ma ha saltato la prima partita per un piccolo problema alla caviglia ed ha lasciato il ritiro. Sarà valutato dallo staff medico nerazzurro in questi giorni ma non c'è preoccupazione, la presenza nel derby non dovrebbe essere in discussione. 

    Al massimo andrà in panchina Santiago Gimenez, anche lui fermato da un infortunio alla caviglia. 

  • CHI ARRIVA MEGLIO AL DERBY?

    L'ultima sosta per le Nazionali aveva causato molti problemi al Milan, che si era visto privare poi per le partite successive di Rabiot e Pulisic a causa di infortuni proprio subiti lontano da Milano. Per il momento, a parte il piccolo problema di Dumfries, non ci sono stati altri ko. 

    Da martedì Chivu potrà riabbracciare il gruppo di italiani, che giocherà questa sera contro la Norvegia, ma anche Lautaro Martinez farà rientro prima del solito visto che l'Argentina ha già concluso i suoi impegni mentre Calhanoglu tornerà più tardi ma dovrebbe rimanere fuori nella prossima gara contro la Spagna perché in diffida e a rischio quindi di saltare i playoff di marzo. 

    Tra martedì e mercoledì il Milan ritroverà invece giocatori importanti come Leao, Modric, Pavlovic e Maignan. Gli ultimi a rientrare, da una parte e dall'altra dovrebbero essere Akanji e Saelemaekers. 

    L'Inter aveva chiuso senza dubbio meglio prima della sosta, raggiungendo il primo posto in classifica mentre il Milan ha compiuto il mezzo passo falso di Parma. La pausa però potrebbe aver rimesso tutto in equilibrio. A San Siro c'è già aria di una sfida molto importante, da una parte i nerazzurri per provare ad allungare in classifica, dall'altra la squadra di Allegri che tenterà il contro sorpasso. 

