Verso Inter-Milan, chi ci arriva meglio dopo le Nazionali? Pulisic e Thuram titolari, le condizioni di Rabiot e Dumfries

Ultimo giro di partite per le Nazionali, alcune delle quali affronteranno gare decisive in questi giorni ma i pensieri vanno già a quello che succederà a San Siro tra una settimana quando si affronteranno Inter e Milan.
Il derby di Milano che metterà contro la capolista (Inter) e chi insegue al terzo posto (Milan) a solo due punti di distanza e con la possibilità quindi di sorpasso in caso di vittoria rossonera.
Cristian Chivu e Massimiliano Allegri avranno la possibilità di preparare la grande sfida con tutta la rosa solo tra qualche giorno, quando torneranno i giocatori convocati in Nazionale. Ma chi uscirà "meglio" da questa sosta? Ci sono da valutare le condizioni di qualche big come Denzel Dumfries e Adrien Rabiot mentre altri big come Marcus Thuram e Christian Pulisic hanno già iniziato la preparazione verso il derby.